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最低23元就喝！摩斯自備環保杯「咖啡飲品半價」響應世界地球日

▲▼摩斯漢堡新品。（圖／記者林育綾攝）

▲摩斯響應世界地球日，自備環保杯飲品半價優惠。（資料圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡響應「世界地球日」，今（22）日推出自備環保杯買咖啡等飲品享半價優惠，最低只要23元起；同時免費提供居家好物咖啡渣，消費者響應還有機會抽中價值500元摩斯卡。另外全家超商也自即日起至4月24日祭出「Let’s Café特大杯經典美式買1送1」。

響應世界地球日，摩斯漢堡推出環保杯優惠活動，4/22當天凡自備環保杯購買MOS Café系列飲品，可享半價優惠，最低只要23元，就能享用一杯香醇咖啡。
 
另為了攜手消費者一起環保愛地球，摩斯全台301間店鋪在4/22也同步免費提供咖啡渣再利用活動，只要到店就可免費領取用途多元的居家好物。藉由贈送活動的過程，讓民眾了解咖啡渣再利用的價值與居家妙用，比如驅逐蚊蟲、做為肥料盆栽、放置在冰箱內除異味，或與肥皂水混合後使用可去除磁磚及流理台汙垢⋯等，號召消費者邁向綠色新生活。
 
另外消費者只要在即日起至4/26活動期間內，在個人臉書Facebook公開分享環保小撇步，並標記「#與MOS一同響應環保」，即有機會抽中價值500元摩斯卡。

▲▼摩斯推出新品，世界地球日享優惠。（圖／摩斯漢堡）

▲摩斯推出新品，世界地球日享優惠。（圖／摩斯漢堡）
 
摩斯響應蔬食低碳愛地球的飲食潮流，日前也推出植物肉新品「摘鮮綠摩力樂活蔬食堡」及「摩力樂活蔬食堡」，讓喜愛蔬食的顧客享受清爽少負擔的健康美味。即日起至4/30，摩斯推出「摘鮮綠摩力樂活蔬食堡」搭配冰紅茶（L）原價155元，優惠價125元。同步推出「摘鮮綠樂活牛肉堡」及「樂活牛肉堡」，植物肉更換為多汁鮮嫩紐西蘭牛肉，提供更多美味選擇。
 
MOS 也力推APP今年上線的全新功能「MOS 安心取溫馨送」，消費者只要手指輕輕一點，就能將各式摩斯商品電子禮品券送給遠地的親友，讓收禮者可以到全國各地任一摩斯漢堡店面輕鬆兌換，有助於達到減少碳排量愛地球的目標。

▲全家限時3天咖啡買1送1 。（圖／業者提供）
 
另外，全家便利商店即日起至4月24日祭出「Let’s Café特大杯經典美式買1送1」，期間凡於門市購買Let’s Café特大杯經典美式就送「特大杯經典美式兌換券1張」，不限冷熱、限原店兌換，提醒兌換券須在4月25日至4月29日期間換完。

OK mart也在今（4/22）日於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買2送2」優惠，且不限冷熱就能爽喝；至4月30日前加碼凡購買OK CAFE任一品項即享現金折扣3元，提醒環保杯優惠計算需以原價促銷優惠後再折3元，如45元美式買1送1後後售價45元，若自帶環保杯就僅收42元。

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