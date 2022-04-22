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華視連出包！快訊誤植「大屯火山爆發」3截圖曝光　急發道歉聲明

記者趙蔡州／綜合報導

華視新聞台20日才發生快訊跑馬燈誤植錯誤，引發社會恐慌，不料21日又有網友爆料，華視再次誤植字幕，貼出「大屯火山爆發，岩漿滾滾而下」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹」等字樣。對此，華視21日晚間緊急解釋，新流傳的畫面是昨天的新聞畫面，一天內連續2度出包「再次向社會大眾鄭重道歉」。

▲▼華視一連兩次錯誤，再次向大眾道歉。（圖／翻攝自Facebook）

▲華視20日才發生字幕誤植錯誤，不料21日又有網友貼出新的錯誤畫面。（圖／翻攝自Facebook）

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批踢踢21日瘋傳的報導截圖可以看見，當時《華視新聞台》正在報導李妍瑾確診的消息，不料下方的紅底白字快訊字幕突然顯示「大屯火山爆發，岩漿滾滾而下」、「巴士海峽發現石油，預估蘊藏量一百萬桶」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹、市區交通大亂」等字樣，約1分鐘才恢復正常。

其他網友看了紛紛留言「第一次我還能忍，第二次感覺是故意的」、「很會玩喔」、「笑死，新來的工程師喔」、「弄不走，那就再來一次嗎」、「真的很皮唉」、「這不是改圖，兩件事都是20號早上發生的」、「新聞發訊息都不用先查嗎」、「究竟出多少包就一次承認，不要像擠牙膏，被抓包才承認」。

▲▼華視一連兩次錯誤，再次向大眾道歉。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼華視一連兩次錯誤，再次向大眾道歉。（圖／翻攝自Facebook）

▲網友21日貼出華視的錯誤字幕截圖。（圖／翻攝自Facebook）

對此，華視21日晚間緊急發布聲明，錯誤字幕為製播同仁為了緊急製作道歉跑馬，而首度啟用特殊模板，希望讓道歉字眼以紅底白字呈現，「先於廣告破口時測試此模板，當時即發現文字內容錯誤，請字幕人員關閉該模板，後因模版關閉流程未完全，於當日9點34分、9點36分，出現3條測試用無意義之錯誤文字」。

華視解釋，這次誤植前後出現約35秒，同仁第一時間發現錯誤後，立刻將整條橫式跑馬緊急下架處理，「華視疏失再次向社會大眾鄭重道歉，亦會將此操作疏失一併製作檢討報告，向主管機關及相關單位說明，配合進行相關究責及調查，並針對相關應負責人員加重處分。華視再次嚴正的向所有觀眾致歉」。

華視22日凌晨再度發布聲明，針對近日引發的風波再度道歉外，為了對錯誤負責，陳郁秀董事長將辭去公廣集團（公視、華視）董事長之職，陳雅琳則辭去代理總經理職務，「希望藉由此次事件，華視能自省、轉變，竭盡所能達成公廣集團所肩負的公共任務」。

▼華視20日才發生字幕錯誤，誤植「新北市被導彈擊中」等字樣。（圖／翻攝自臉書／華視新聞）

▲▼誤報「新北市被導彈擊中」華視道歉。（圖／翻攝自臉書／華視新聞）

【華視聲明】

針對華視新聞20日上午9點橫式跑馬文字誤植事件，說明如下

華視4/20(三)上午9點34分及36分，於新聞下方橫式跑馬文字出現「巴士海峽發現石油」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹」之非事實之橫式跑馬訊息。

經調查，為製播同仁為緊急製作道歉跑馬而首度啟用特殊模板，希望讓道歉澄清字眼以紅底白字呈現。先於廣告破口時測試此模板，當時即發現文字內容錯誤，請字幕人員關閉該模板，後因模版關閉流程未完全，於當日9點34分、9點36分，出現3條測試用無意義之錯誤文字。此次誤植共計前後出現時間約35秒，副控同仁第一時間發現錯誤後立即將整條橫式跑馬緊急下架處理。

華視疏失再次向社會大眾鄭重道歉，亦會將此操作疏失一併製作檢討報告，向主管機關及相關單位說明，配合進行相關究責及調查，並針對相關應負責人員加重處分。華視再次嚴正的向所有觀眾致歉。

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