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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

看到俄軍攻烏弱點多　專家：中國勢必調整對台計畫

▲▼ 烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）18日遭到俄軍一連串攻擊。（圖／路透）

▲ 烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）18日遭到俄軍一連串攻擊。（圖／路透）

中央社

俄羅斯軍隊入侵烏克蘭的戰事進展不順，頻頻遭受烏軍挫敗，有專家指出，中國密切關注這場戰爭，不僅會仔細分析俄國入侵烏克蘭所暴露的弱點，且可能調整對台灣的計畫和態度。

美聯社報導，隨著俄國地面部隊被迫撤離烏克蘭首都基輔週邊地區並重整，以及黑海艦隊旗艦被擊沉，俄國的軍事挫敗正加劇中。

而世界上沒有哪個國家會比中國更關注，一支規模較小、武器處於劣勢的烏克蘭軍隊是如何重創被認為是全球最強大軍隊之一的俄軍。

如同俄國，中國一直野心勃勃改革自身的蘇聯式軍隊，專家指出，中國國家主席習近平會仔細分析俄國入侵烏克蘭所暴露出的弱點，因為這些弱點可能適用於中國人民解放軍和他對於台灣的計畫。

10多年來，俄國武裝部隊經歷了廣泛的改革和投資過程，在喬治亞、車臣、敘利亞和併吞克里米亞的戰事所汲取的經驗有助於指引這項進程。然而，入侵烏克蘭卻暴露俄軍從上到下的弱點。

專家們都感到震驚的事情是，俄國入侵烏克蘭似乎沒有準備好，也沒有焦點，沿著多條、協調不善的軸心所進行的戰役，未能有效結合空中和陸地行動。

▲▼ 烏克蘭坦克打爆俄軍戰車。（圖／National Guard of Ukraine）

▲ 烏克蘭坦克打爆俄軍戰車。（圖／National Guard of Ukraine）

設於新加坡的國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）高級研究員葛蘭姆（Euan Graham）說：「很難看到俄國執行這場戰爭的方式有在任何層面取得成功。」

葛蘭姆指出，一直密切參與俄羅斯軍事改革的俄國總統蒲亭（Vladimir Putin），甚至直到大約一週前才任命入侵烏國行動的總指揮官，顯然是他期望迅速獲取勝利，但嚴重誤判烏克蘭的抵抗。

總部設於美國的政府服務企業CENTRA Technology高級顧問大衛．陳（David Chen）表示，中國近年來沒有遭遇過能衡量自身軍事實力的重大衝突，上一次重大交戰是在1979年與越南爆發戰爭。

▲▼ 烏克蘭東部盧甘斯克地區。烏東,盧甘斯克。（圖／路透）

▲ 烏克蘭東部盧甘斯克地區。（圖／路透）

大衛．陳提到：「給（中國）中央軍事委員會敲響的警鐘是，任何這類作戰涉及的未知因素比他們預期的還要多。」

他還說：「俄國在烏克蘭的經驗顯示，中國人民解放軍軍事科學院或中國人民解放軍國防大學在紙上看似合理的談兵，卻在現實世界中變得更為複雜。」

習近平2015年開始進行軍事改革，中國軍隊的總兵力減少30萬人，總數來到略少於200萬人，軍官數也減少1/3，且更重視士官在戰場上的領導作用。

習近平還把原本的7大軍區重新規劃為5個戰區，且減少集團軍數量，重組後勤系統提高效率；支援單位相對於作戰單位的比例增加，並更加重視機動性和兩棲作戰單位。

美國陸戰隊司令柏格（David Berger）將軍上週在澳洲一場論壇表示，北京當局會密切關注烏克蘭衝突。

他說道：「我不知道他們會學到什麼教訓，但毫無疑問，他們專注學習，因為他們在過去15年一直這麼做。」

柏格強調需要在太平洋建立強大的聯盟，藉此來遏止中國對台灣的野心。

中國始終宣稱台灣是不可分割領土的一部分，掌控台灣是北京當局政治和軍事思維的重要內容。去年10月，習近平再度重申「國家統一必須實現，且一定會實現」。

▲解放軍海軍第二艘075型兩棲攻擊艦廣西艦。（圖／翻攝央視軍事）

▲解放軍海軍第二艘075型兩棲攻擊艦廣西艦。（圖／翻攝央視軍事）

美國華府的長期政策是為台灣提供政治和軍事支持，但沒有明確承諾要保衛台灣，免受中國攻擊。

就如同蒲亭對於烏克蘭的評估一樣，習近平領導的中國似乎不相信台灣會試圖強力抵抗。

同時，完全由國家控制的中國媒體依賴一種基於想像的論述，即台灣不會願意與與中國同胞作戰。

美國麻省理工學院政治學者傅泰林（Taylor Fravel）說，目前有許多國家在俄國侵略烏克蘭後迅速做出因應，對俄國實施嚴厲、協調一致的制裁措施，並展現提供高科技武器給烏克蘭的意願，這可能會讓習近平重新考慮他對台灣的態度。

他指出，隨著先進工業國家的迅速因應，以及他們所展現出的團結，習近平對台灣可能會更加謹慎，比較不那麼大膽。

大衛．陳則認為，相反地，烏克蘭戰爭的經驗可能會促使中國加快對於台灣的時程，採取更有限度的攻擊，例如奪取離島，作為對於自家軍隊的現實考驗。

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