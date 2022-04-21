快訊／台中激增139例！足跡赫見媽祖遶境、阿妹演唱會再+9

▲台中激增139例！足跡赫見媽祖遶境、阿妹演唱會再增9人確診。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市今(21)日新增139例本土確診個案，市長盧秀燕今日召開防疫記者會表示，全國本土今新增2969例，台中暴增139例本土確診，創下新高。其中，台北演唱會群聚案今日新增9例，其中案42079是某派出所同仁，20多歲男性，4月12日參加北部演唱會，累計台中已有32人參加後確診。另外市府也公布了5張足跡表，當中赫見媽祖遶境路線、沙鹿中山路的勞工育樂中心。

盧秀燕表示，台北演唱會群聚案今日新增9例，其中案42079是某派出所同仁，20多歲男性，4月12日參加北部演唱會，4月19日收到細胞簡訊前去篩驗，陽性確診，但是該案例因為Ct值37.2，傳染性應該極低，還在跟中央、防疫醫生討論，是否可判定確診者，目前接觸者共17人已快篩，全員都是陰性，已在家預防性居隔中，派出所運作已調派鄰近警力支援，治安警務正常運作中。台中市累計至今共32例參加演唱會確診病例。

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此外，案42086是監獄戒護人員，4月19日發病，一共匡列14人，監獄內部有造冊，所服務監區共篩檢1210人，全數陰性；頂尖幼兒園新增7例，5例幼兒園學生，2例家人，此案共累積24例，其中2例老師、11例學生、11例家人，市府持續疫調匡列，全力防堵疫情。

有關個案足跡部分，台中市衛生局長曾梓展指出，包括愛買、大里區Dali Art藝術廣場、太平區祥順運動公園、一中街、沙鹿區勞工育樂中心-媽祖繞境、西區摩斯漢堡、南屯區Myth ocean 酒吧、西屯區溫十八溫體牛火鍋、南屯區IKEA量販店、西屯區大都會羽球館(福華館)、北區米街自助餐、WordGym台中一中店、西區男飯海南雞飯、一中街；4月19日南屯區嶺東路Q漢堡、南區A-bao早餐店、西區男飯海南雞飯等。