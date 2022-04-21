小玉「換臉A片」開庭認罪！求119人原諒　黃捷拒和解：將求償

▲網紅小玉因變臉案遭起訴，對犯行全認了。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

網紅「小玉」朱玉辰利用Deep fake技術換臉A片事件，今（21）日首度開庭，他在庭上對犯行完全認罪，步出法庭時也鞠躬向被害人道歉。高雄市議員黃捷也是這起事件的受害者之一，她說，屆時傳喚受害人時，她不會同意和解，而會主張求償，才能達到警惕作用。

朱玉宸設立的「台灣網紅挖面」推特（Twitter）帳號與粉絲團，影片利用Deep Fake深偽技術，以現成的A片片段，將藝人、政治人物及網紅等人，移花接木到女優臉孔上，達到以假亂真程度，犯罪所得1338餘萬元。

▲身為受害者，黃捷強調不會和解，還要主張求償。（圖／記者賴文萱翻攝）

身為受害人之一，高雄市議員黃捷對此表示，看到今日小玉出庭，又讓她重新想起當初的事件內容，心情受影響是難免的。盼小玉能向所有受害人誠心道歉，在法庭上真心悔過，也希望司法能儘速審理，給予應有的制裁，讓正義得以伸張，也才能還給眾多的受害人一個公道及些許的安慰。

黃捷也強調，屆時傳喚受害人時，她不會同意和解，而是主張求償，才能達到警惕作用。求償所得，也將全數捐給婦女團體，持續幫助身心受創的受害女性再站起來。

小玉今日在庭上對犯行完全認罪，審判長依程序將案件轉為簡易審判程序，將在下一次開庭傳喚所有被害人，包含雞排妹、高嘉瑜、黃捷等人。需要進行調解再另行安排，並告知小玉「如有獲得原諒，量刑會少很多」，小玉開完庭後鞠躬向被害人道歉「在這邊我已經坦承犯行，向所有被害人在這邊致上非常誠摯的歉意，謝謝」。