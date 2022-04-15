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社會 社會焦點 保障人權

高雄音樂老師「渾蛋、白癡」掛嘴上　上百小學生被罵到不敢上學

記者賴文萱／高雄報導

高雄三民區某國小一名陳姓音樂老師涉嫌霸凌國小生，市議員黃捷表示，這幾個月來接獲近百位家長反應，該老師長期對學生進行言語霸凌，除會直接大罵髒話「Ｘ、渾蛋、白癡」之外，更痛罵學生「你是資源班的嗎？」，導致學生害怕到請假不敢去上課。對此，高市教育局長謝文斌證實，該校已召開校師會議及組成調查小組，會請督學跟科長直接入校做特別輔導，一定盡速處理。

▲▼高市議員黃捷爆某國小音樂老師言語霸凌學生。（圖／黃捷辦公室提供）

▲高市議員黃捷爆某國小音樂老師長期言語霸凌學生。（圖／黃捷辦公室提供）

▲▼高市議員黃捷爆某國小音樂老師言語霸凌學生。（圖／黃捷辦公室提供）

▲高市議員黃捷爆某國小音樂老師言語霸凌學生，教育局承諾盡速介入處理。（圖／黃捷辦公室提供）

黃捷今在市議會質詢時指出，她近期接獲近百位家長反應，孩子曾被該名音樂老師言語霸凌，老師除罵學生髒話「Ｘ、渾蛋、白癡、Ｘ的、你很爛、神經病」之外，還更質疑學生智商智能，痛罵「你是資源班的嗎？」這讓學生非常受創，害怕到請假不敢去上課，甚至在家裡哭，還有人問家長，可不可以請家教就好，因為很害怕再見到老師，要逼我們轉學才甘願？

▲▼高市議員黃捷爆某國小音樂老師言語霸凌學生。（圖／黃捷辦公室提供）

▲受害學生家長反應孩子長期上課被老師痛罵。（圖／黃捷辦公室提供）

受害學生家長表示，本來以為是沒有音樂底子的小孩會被罵，結果班親會的時候聽到一堆家長反應才知道老師的行徑，脾氣一來就對學生很兇，甚至有班級還都出現學生罷課狀況。一名媽媽難過說，她回家問孩子老師的狀況，才知道孩子上課都會被罵X、白癡、X腰喔，媽媽心疼問孩子怎麼都不說，學生才坦言不敢講，而且狀況從三年級的時候就開始了，這讓媽媽心裡很難過，孩子居然隱忍這麼久。

然而至今校方態度消極、怠惰，以拖待變。黃捷不滿表示，校方本來有承諾，會請教務主任陪伴上課，但這1個月以內，主任到班次數非常之少，代表校方沒積極處理，該老師至今也沒有一句道歉。她怒批，校方可能認為老師是學校重點名師，在管樂上有所成就，但不應該因為老師在科目上的成就，而影響學生身心靈狀態。

▲▼高市議員黃捷爆某國小音樂老師言語霸凌學生。（圖／黃捷辦公室提供）

▲高市議員黃捷爆某國小音樂老師言語霸凌學生，目前已有超過30名家長聯署陳情，希望教育局可以盡速介入處理。（圖／黃捷辦公室提供）

黃捷強調，如果沒從根本處理老師問題，再怎麼多老師跟課也沒用，這種處理方式很荒唐，目前已有超過30名家長聯署陳情，希望教育局可以盡速介入處理。

▲▼高市議員黃捷爆某國小音樂老師言語霸凌學生。（圖／黃捷辦公室提供）

▲黃捷要求教育局盡速介入處理。（圖／黃捷辦公室提供）

高市教育局長謝文斌證實該案表示，教育局針對霸凌事件絕對零容忍，目前本案已由該校召開校師會議及組成調查小組，有赴陳老師任教班級隨機抽樣幾位學生，分別在3/21、3/24做了2次調查，撰寫調查報告之後會送交校師會議決議。

謝文斌強調，教育局會請督學跟科長直接入校做特別輔導，希望調查小組務必要公正，一定要有外聘專家學者、律師進來了解狀況，同時教育局也會召開霸凌因應小組會議，做進一步處理，確保學生安心上課環境。

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