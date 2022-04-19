被黃捷踢爆反提告　虐童、違建、欺負員工...黑心托嬰中心下場曝

▲高雄市議員黃捷。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市議員黃捷2020年9月間質詢時，踢爆高雄楠梓天使星托嬰中心，疑似將一名嬰兒從椅子粗暴抱起，導致大腿紅腫瘀血，還指該中心不只虐嬰，還曾虐待員工；事後托嬰中心楊姓負責人對黃捷提告毀謗妨害名譽，檢察官調查發現，該托嬰中心不但多次被社會局裁罰，家長也出面指證，黃捷的指控和臉書發文皆有所本，予以不起訴處分。

檢方指出，黃捷是在2020年6月16日下午在議會質詢時，指出楠梓天使星托嬰中心發生不當對待事件，讓3個月的孩童坐螃蟹車，還有幼兒被燒燙傷，虐童、虐兒不只一次，還虐待員工，什麼都虐。

除了議會質詢，黃捷同年7月7日也在她的臉書粉絲專頁上，PO文表示曾接獲托嬰中心家長和老師的陳情，指中心發生嬰兒遭燙傷長水泡、餵發毒奶嘴、不幫員工提撥勞健保費，超收學員、園區違章、冒用假烹飪執照等狀況。

據了解，托嬰中心從103年開業至今，除了6年前曾不小心燙傷嬰兒，去年也傳出員工單手拉扯小孩，又遭指控粗魯將嬰兒拔起，3度遭到投訴，而社會局也曾在稽查輔導時，發現過員工沒定時健康檢查以及擔保金不足。

檢方函詢社會局後發現，天使星托嬰中心在2019年曾因不當管教而遭裁罰，2020年違反托育人員照顧人力比被要求改善，2020年5月再度因照顧幼兒不當行為被裁罰6萬元，還有違建要求改善等，可說是違規累累。

至於2020年托嬰中心將幼兒強行從餐椅抱起，導致嬰幼兒受傷的事件，也被橋頭地檢署檢察官提起公訴，高雄地檢署檢察官認定黃捷的質詢和PO文指控都是有所本，並非故意捏造虛偽事實，今偵結後予以不起訴處分。