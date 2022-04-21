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小玉出庭鞠躬道歉！靠換臉A片撈1338萬　法院將傳所有被害人

▲▼網紅小玉因變臉案遭起訴 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲網紅小玉因變臉案遭起訴，對犯行全認了。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

網紅「小玉」朱玉辰利用Deep fake換臉技術，將藝人、政治人物及網紅等人合成到女優臉上，製造假A片上網販賣，不法獲利1338餘萬元，遭83名被害人提告，新北地檢署今依個資保護法、加重毀謗及妨害風化等罪起訴，小玉全認罪，在步出法庭大樓時，還鞠躬向被害人道歉。

日前警方接獲被害人報案後，調查得知假A片來源都來自朱玉宸設立的「台灣網紅挖面」推特（Twitter）帳號與粉絲團，深入追查發現，這些影片都是利用Deep Fake深偽技術，以現成的A片片段，將女優臉孔換成遭「盜臉」的女性容貌，且不僅止於幾可亂真，更達以假亂真程度。

檢方表示，小玉及涉案的莊姓男子為了圖利，恣意利用Deep fake人工智慧合成技術，將119位名人移花接木合成性愛猥褻影片，再透過網路分享，對被害人造成持續性傷害，更透過票選方式選擇女性，物化女性，考量2人坦承犯行，沒收犯罪所得1338餘萬元，並請法院妥善量度刑期。

小玉今（21日）在庭上對犯行完全認罪，審判長依程序將案件轉為簡易審判程序，將在下一次開庭傳喚所有被害人，需要進行調解再另行安排，並告知小玉「如有獲得原諒，量刑會少很多」，小玉開完庭後鞠躬向被害人道歉「在這邊我已經坦承犯行，向所有被害人在這邊致上非常誠摯的歉意，謝謝」。

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