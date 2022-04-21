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斷言「有這5面相」的人會紅！命理師：屁股下巴桃花超旺

▲▼照鏡子,抬頭紋,皺紋。（圖／記者李佳蓉攝）

▲有明星夢的你，還不照照鏡子看看自己有沒有以下面相。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／簡少年

之前我常常幫一些演藝公司挑藝人，看他們到底會不會紅，事實上什麼樣的人才會紅，畢竟現代社會多元，從小眾市場興起，網路的發展也讓大家很容易出頭，那到底什麼樣的人，比較容易有明星命呢？新創科技圈的國師，也是專業命理看相風水師簡少年出版《簡少年現代生活算命書》書中提到從面相的角度來討論這件事。

神韻在於「媚」的眼睛

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首先，大部分的明星，通常有「一雙很美的眼睛」，或是說他的眼神很媚，很吸引人。這個是面相上我發現最容易紅的一個類型，因為這種眼神跟桃花有關，所以你看眼睛長得很美，而且看著的時候往往有一種很媚的感覺，你就會很容易被他的眼睛給吸引，最經典的案例，就是中國近代京劇表演藝術家梅蘭芳，他以現代審美來說可能稱不上帥，但那個眼睛就是屬於非常媚的，而且他明明是男生，可是眼睛卻比女生還美，然後整個人的媚態也很重，自然而然就紅了。

山根「高」決定貴氣

除了眼睛之外，還有什麼樣的面相容易紅？那就是「山根很高」，山根就是兩個眼睛中間這一段，山根很高，代表這個人非常的貴氣，貴就是有地位，會有很多人崇拜他，所以就會容易紅。所以呢？如果一個人的眼睛很美，山根很高，就會有非常非常多的人靠近，然後非常喜歡他，所以他就容易很紅。

耳朵「高」於眉毛，出類拔萃

因此你仔細去看，這些很紅的藝人，絕大部分你會發現他們的山根都非常非常的高，那如果他再配上「耳朵很高」，這樣的人代表早年得志，很年輕就會很紅。什麼叫耳朵很高？就是上緣超過眉毛，比眉毛還高，這種人就容易早年平步青雲，像潘瑋柏就是這類型，所以如果有符合這三個面相的人，他一定是很年輕的時候，就紅到不行。

▲潘瑋柏。（圖／記者許逸群攝）

▲命理師說，潘瑋柏耳朵上緣超過眉毛，早年就平步青雲。（圖／記者許逸群攝）

簡少年老師進一步強調，上面說的這種都是屬於偶像類型的，如果他不是偶像類型，是靠嘴巴吃飯的呢？靠嘴巴吃飯有兩種：

一種是「嘴唇很厚」

像安潔莉納裘莉那一種類型，她就是性感演員，所以她的嘴唇很厚，大家就會被這個魅力給吸引。

一種是「上唇M字形」

非常會說話，可以靠講話來賺錢，那就是，這種人只要開口就會說對話，大家對於他說的話都很喜歡，但他不一定是口若懸河。口若懸河型的，要看唇珠，「唇珠飽滿」的人就說話很溜，不過不一定會說對話，所以要完全靠嘴賺錢，關鍵還是嘴要M字形，當然如果又M又唇珠飽滿，那就是超級厲害，像蔡依林就是這樣啦！

簡少年表示，再來還有一種是桃花超旺的下巴，這就是「屁股下巴」，像周潤發、黃曉明都是這樣的，他的下巴中間有一個裂縫，可是因為他下巴很飽滿，所以就形成了像是屁股一樣的狀態，這種人往往在藝術跟桃花方面的發展都有很大的突破，會導致他們有非常多的粉絲，非常紅。

▲黃曉明發錢慰勞辛苦的工作室員工。（圖／翻攝微博）

▲黃曉明的屁股下巴也被命理師認為是桃花旺的象徵。（圖／翻攝微博）

本文摘自：簡少年／《簡少年現代生活算命書：讓神祕玄學輕鬆應用在日常生活之中》一書／時報出版

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