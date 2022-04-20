▲美福倉儲火災賠償約千萬，自救會怒批把南崁人當次等公民。（圖／ET資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

針對桃園市長鄭文燦20日於市政會議表示，「美福倉儲火災」市府將比照泰豐輪胎及敬鵬工業火災賠償案，依空氣品質模式模擬，將影響範圍鄰里分3級，並要求加倍賠償，合計約1000萬元賠償金結論，「美福火災公害自救會」怒批，泰豐燒三天賠5000萬，南崁居民臭了40天賠償加睦鄰只有1000萬，把南崁人民當成笨蛋、次等公民！

「美福火災公害自救會」指出，賠償金的部分，內厝、長興及瓦窯里合計4270戶還有美福鄰近的住戶有直接的禮券賠償，禮券買不回健康，連一台空氣清淨機的耗材都買不到吧？不過就是強迫消費，這就是美福的態度。另外，附近工作的民眾呢？每天通勤經過美福的上班族呢？

自救會認為，環保局問題最大，一直都沒有提供詳細的空汙數據，到底影響範圍是多大，臭味、有機揮發物、pm2.5這些數據，環保局完全藏起來怕我們老百姓知道，現在隨便編一個受災範圍就要人民買單，那還有更多未知的受災戶呢？相信還有更多南崁、蘆竹的住戶是直接受害的。

「美福火災公害自救會」表示，自救會未來方向將會持續以抗爭還有集體訴訟的路線並行，並持續的連署活動、抗爭活動等；目前已聯繫公益律師，聯繫完成後會主動電話聯絡簽過連署的朋友，溝通訴訟做法，確認各位是否要直接加入集體訴訟。這部分完全開放，目標是家戶現金賠償，也希望能透過降低門檻來為受害的各位爭取應得的賠償。