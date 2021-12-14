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社會 社會焦點 保障人權

《天堂W》突襲鎖16萬筆帳號　桃園逾千玩家組自救會陳情

▲知名遊戲公司突襲鎖帳，受害玩家向市議員黃敬平陳情並舉行說明會。（圖／記者楊淑媛攝）

▲市議員黃敬平要求消保官邱玉霞(右)為受害玩家，力爭權益。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

知名遊戲《天堂W》於本月1日大動作封鎖12萬筆帳號，並於10日又再次封鎖4萬4490筆帳號，其中不乏重度「課金(儲值)」玩家，受害帳戶遍及全國各縣市，初估逾千玩家損失至少達4000萬以上，因投訴無門憤而組成自救會14日向桃園市議員黃敬平陳情，籲請政府重視、為玩家爭取權益。

黃敬平說，知名遊戲天堂W稱於遊戲開放事前登錄階段即已達到200萬會員數，卻在本月間兩度大動作封鎖逾16萬筆帳號，倘若玩家使用可疑程式以致影響遊戲，按照違規程度的不同，應給予不同之處分。惟本次處分竟無分違規程度，一律永久性封鎖玩家帳號，其中儲值金額達數10萬元者亦不在少數，更何況，有些玩家自始至終並無使用可疑程式，連向遊戲公司申請複查、救濟的程序都沒有。▲知名遊戲公司突襲鎖帳，受害玩家向市議員黃敬平陳情並舉行說明會。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園區市議員參選人張碩芳為受害玩家，力爭權益。（圖／記者楊淑媛攝）

黃敬平認為，遊戲公司欲封鎖玩家帳號等同終止遊戲合約，倘單方片面違約，應負舉證之責，至少要提出遊戲公司偵測到玩家使用的不法程式，以符合明確性原則；而玩家們向遊戲公司反映後，遊戲公司僅推說是韓國母公司政策，無法代為解決；由於此一事件受害玩家遍及各縣市，黃敬平亦將請立法委員好好研究相關網路遊戲的泛濫，以及被不肖犯罪集團利用做為洗錢管道，玩家權益受損的現象，擬定相關法規，保障消費者的權益。▲知名遊戲公司突襲鎖帳，受害玩家向市議員黃敬平陳情並舉行說明會。（圖／記者楊淑媛攝）

▲受害玩家代表(右一)說明如何遭到突襲鎖帳。（圖／記者楊淑媛攝）

市府消保官邱玉霞表示，天堂W於封鎖逾16萬筆帳號的消費爭議是跨國境的，沒辦法依目前的消費爭議來辦理，目前桃園消保處受理申訴迄今有78件，均已轉請消保處向天堂W韓國母公司及相關單位表達意見。

受理陳情的律師鄧智勇指出，觀察天堂W網站的整體營運政策應屬遊戲管理規則的範疇，依網路連線遊戲服務相關應記載不得記載事項，業者應先通知玩家改善，而非突然封鎖玩家帳號；另外，倘玩家確實沒有使用不法程式，係遭業者誤判，除請求恢復帳號及所使用裝備道具之使用權利外，亦可終止契約請求償還已購買點數之金額。此起陳情說明會於市府一樓議員連絡室舉行，包括：桃園區市議員參選人張碩芳、中壢區市議員參選人黃柏儒、黃敬平辦公室主任康瑋以及受害玩家代表出席。

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