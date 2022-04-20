南投3歲童遭餵辣油施暴！爸媽「當狗養」虐死　母二審輕判

▲南投3歲男童在住處遭殘忍虐死。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者閔文昱、高堂堯／南投報導

南投林姓男子和徐姓妻子因3歲幼子不願講話、大小便時無法表達，竟將他關進浴室睡覺吃飯，不時以油漆刷等棍棒物毆打、綑綁或蒙眼，還以「狗」、「打不死的小強（即蟑螂）」等辱罵訕笑，為時近4個月，致林童頭部多次撞擊牆壁等硬物而重傷死亡。法院一審判處林男14年、林母12年徒刑，不料二審逆轉，認定徐女未涉殺人，改判4年。

根據判決書，37歲林男在印刷廠工作，徐姓妻子無業，夫妻倆4年前生下雙胞胎兄弟，將當中的弟弟交由林男父母照顧；2020年12月底因阿嬤生病，夫妻倆將么子接回南投市住處， 但林童適應不良還出現退化現象，除語言發展遲緩，也常會在褲子上大小便，引發林姓夫妻不滿。

林男自去年1月起每隔2到3天，就持木製鍋鏟、黑色油漆刷等毆打么子，力道大到林童屢次重心不穩，頭部撞擊牆壁、桌腳或地面，導致走路無法平衡、甚至眼鼻變形，徐姓妻子卻因擔心捲入虐兒案，選擇視而不見，也未曾帶兒子就醫。

另外，2人還動輒以「狗」、「啞巴」辱罵林童，要求他像狗一樣聽話才讓他吃飯，卻又讓他吃不飽，徐女還曾在早餐加入大量辣油要他吃，或依林男指示以毛巾等綁手、黑色口罩矇眼、要求久坐小板凳上等他打瞌睡時摔倒；2月底起變本加厲，不但要林童晚上在餐桌趴睡或睡紙板，3月起還把他關進浴室飲食起居，林童身心嚴重受創。

至3月21日上午11時許，林男又因林童不吃飯喝水下手痛毆，極度虛弱的林童頭部再次被推撞牆壁，引發急性腦出血而昏迷，林男才開車將孩子送醫急救；但林童因頭部遭受反覆性鈍性傷撞擊、創傷性硬腦膜下出血、中樞衰竭，搶救近12天後仍宣告不治。

南投地院一審認定，2人涉凌虐致死罪，判處林男14年、徐女12年徒刑。檢方與徐女上訴，台中高分院維持林父14年徒刑判決，不過徐母部分，因沒有證據能認定她在案發當天有進入浴室參與凌虐男童，也無證據顯示她能預見林父對兒子施暴，因此殺人部分改判無罪，僅依凌虐妨害幼童發育罪判處4年徒刑，全案可上訴。

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