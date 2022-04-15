快訊／南投+1！婦參加「環島進香團5日遊」　遭匡列後咳嗽確診

埔里鎮一名吳姓婦人疑長期在自家一樓門前街道旁放置盆栽、將公共空間據為私人花圃，形同「買一樓送車位」的路霸，日前又疑因鄰居於路邊停放車輛擋住盆栽、無法好好澆花，竟徒手將車輛收折起的後照鏡扳開，鄰居發現後照鏡被破壞後調監視器畫面揪兇、但吳婦卻不願提供理賠，憤而提告毀損。