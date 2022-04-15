快訊／南投+1！婦參加「環島進香團5日遊」　遭匡列後咳嗽確診

▲南投新增1例確診個案。（圖／記者高堂堯翻攝）
記者高堂堯／南投報導
今(15日)全台新增本土1209例，其中南投縣新增1例，為案31333，是66歲女性，該案與彰化縣通報指標個案29022同車參加宜蘭宮廟環島進香團5日遊而感染；該案與丈夫參與進香團後同被匡列為接觸者，13日出現咳嗽症狀，14日採檢後確診，Ct值14.4，已入住集中檢疫所收治隔離；該案密切接觸者僅丈夫1人，14日同樣安排採檢為陰性。本案參與進香團返家後未再出門，沒有公共足跡史。
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▲南投新增1例確診個案。（圖／記者高堂堯翻攝）
記者高堂堯／南投報導
今(15日)全台新增本土1209例，其中南投縣新增1例，為案31333，是66歲女性，該案與彰化縣通報指標個案29022同車參加宜蘭宮廟環島進香團5日遊而感染；該案與丈夫參與進香團後同被匡列為接觸者，13日出現咳嗽症狀，14日採檢後確診，Ct值14.4，已入住集中檢疫所收治隔離；該案密切接觸者僅丈夫1人，14日同樣安排採檢為陰性。本案參與進香團返家後未再出門，沒有公共足跡史。
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