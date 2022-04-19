毒品通緝犯警「假鬼假怪」不吐實　安南警一眼識破乖乖被逮

▲市警三分局警方認出該男子為轄內治安顧慮人口52歲闕姓男子，還揪出他是毒品通緝犯身分，而逮捕解送歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局安中派出所，巡邏勤攔查未開大燈之自小客車，發現後座男子不敢直視員警，警方欲查證身分，該男子稱未帶證件，雖講出名字，但說不出身分證字號，過程中不斷地表示頭痛，企圖躲避警方盤查，經員警認出該男子為轄內治安顧慮人口52歲闕姓男子，還揪出他是毒品通緝犯身分，而逮捕解送歸案。

4月18日凌晨3時許，三分局安中所員警吳冠瑩及張容慈執行勤務時，在安南區海佃路二段發現一部自小客車未開大燈即予以攔查，發現後座男子形跡可疑，眼神不斷游移，且說未帶任何證件，無法清楚交代身分，自報身分證字號時，一下說「A120」，待會又變「D120…」，A跟D傻傻「背」不清，非常可疑。

該名男子在警方盤查過程中，不斷地表示飲酒頭痛，企圖躲避盤查，且說詞反覆，明顯不願配合警方，警方即依據警察職權行使法第7條第2項規定，欲帶該男子返回派出所查證身分時，員警終於認出該男子為52歲闕姓男子，是轄內治安顧慮人口，並查出闕男為台南地院發布之毒品通緝犯，依法逮捕解送歸案。