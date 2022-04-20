驚悚！野猴拖行3歲女童　鄰居：潑猴連老人也敢打

記者任以芳／綜合報導

大陸山區農村經常有小野獸襲擊菜園，最怕碰上霸道不速之客。重慶城口縣衛星村發生一起野猴傷人事件。一名三歲女童在家門口玩耍，竟然被野猴子拖走，驚險一瞬間，還好有鄰居看見解圍，趕走囂張的野猴。

《極目新聞》報導指出，事發當時，女童母親劉女士正在屋裡燒臘肉，三歲女兒在家門口玩耍，突然鄰居急忙跑來告知，小孩險差一點被一隻野猴拖走了。

劇情實在太誇張，村民調閱監控驚呼，太可怕！畫面中，女童一個人玩耍，野猴子在背後躡手躡腳觀察，突然一個箭步把人猛力拖走，還好附近一位熱心人大叫追趕野猴，才平安救下孩子。

▲ 野猴拖行女童 。（圖／翻攝 YouTube熱時）

孩子媽媽劉女士稱，「我的孩子約有15公斤重，猴子拖起來比較費勁，過程中把孩子臉都抓傷了。」村裡有多名幼童，這隻猴子如果不被及時處理，大家會感覺很擔心。

報導稱，當地已經十多年未發現猴子，這隻猴子是2021年5月從外地流竄到村莊附近，和另外兩隻小流浪猴組成一個群體。去年5月以來，這隻猴子多次抓傷村裡的老人，但傷害孩子還是第一次。

此前村民已經多次報警求助，民警也多次到村裡處置，但每次猴子就躲了起來。村民也向當地林業部門反應情況，希望趕走這些會傷人的不速之客。