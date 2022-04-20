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放寬居家照護、居隔居檢就醫交通！緊急狀況「可自行前往」

▲▼4/20中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公佈放寬「居家照護、居家隔離、居家檢疫者之就醫交通方式」，緊急就醫以119救護車為原則，另可依照衛生局規劃或指示，得以防疫車隊、同住親友接送或自行前往（如步行、自行駕/騎車）等方式進行。

指揮官陳時中表示，為確保民眾於居家隔離或檢疫期間，或確定病例於居家照護期間，若有相關醫療需求必須往返醫療機構時，可以及時前往，自即日起放寬有就醫或採檢需求居家照護、居家隔離、居家檢疫者交通運送方式，主要分為緊急就醫、非緊急就醫/採檢和返家隔離。

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（一）緊急就醫：

1.以119救護車為原則；
2.輔助方式：依衛生局規劃或指示，得以防疫車隊、同住親友接送或自行前往(如步行、自行駕/騎車)等方式進行。

（二）非緊急就醫/採檢：

1.以防疫車隊為原則；
2.輔助方式：依衛生局規劃或指示，得以同住親友接送或自行前往(如步行、自行駕/騎車)等方式進行。
​​​​​​​
（三）返家隔離(含就醫/採檢後返家)：依衛生局規劃或指示，得以防疫車隊、同住親友接送或自行返家(如步行、自行駕/騎車)等方式進行。

▲▼4/20放寬就醫交通方式。（圖／指揮中心提供）

▲放寬就醫交通方式說明。（圖／指揮中心提供）

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