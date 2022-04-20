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拒去方艙！上海94歲嬤遭「半夜撬鎖強拉走」孫PO文呼救　官方回應

▲▼上海94歲阿婆被拉去方艙。（圖／翻攝自微博）

▲家人發出求助帖子。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市一名網友近日在微信朋友圈中發出一則緊急呼救的帖文怒斥，防疫人員半夜撬門強行闖入其外婆家，將已經94歲高齡的外婆和身體虛弱的舅舅（74歲）強制轉送方艙。該網友表示，外婆和舅舅二人近幾日的快篩都已轉陰，可仍被強行帶走，不願意去方艙的外婆還一度被防疫人員拖拽而倒在地上。

一則《請大家幫我轉發！求不要把我94歲的外婆拉去方艙！》的帖文18日在大陸網上傳播，引發社會關注。這名為「職燁」的網友表示，今年3月27日，外婆所居住的宜川四村發現陽性案例，居民樓隨即被封鎖。當時網友的大舅舅剛好在外婆家探望，也一起被封在樓中。

該網友指出，94歲的外婆在4月13日做抗原測試檢測結果為陽性，期間症狀為輕微的咳嗽，沒有發燒，通報給居委會，隔天人員上門做核酸後便沒有下文。之後15、16日兩天，抗原測試呈現陰性。

18日下午外婆接到居委會電話，被要求馬上收拾物品，要將她運轉至方艙。該網友說，「我們現在希望，既然自測抗原已經是陰性，能否讓疾控中心的人上門檢測核酸？如果連續為陰性，是否可以不去方艙醫院？」

文中寫道，「不希望她94歲高齡，已經陰性了還被送去方艙醫院折騰一圈。」該網友表示，老人如同小嬰兒般脆弱，是最應該拼盡全力保護的群體，上海的醫療系統已不堪重負，若在過程中交叉感染病毒，無法及時得到救治，家屬無法承受這樣的後果，希望政府應視每個老年人自身的情況酌情處理。

網友指出，上海曾經發布新冠肺炎防控方案（第八版）中明確規定，65歲以上老人可以根據實際情況居家隔離。不過，當地疾控中心人員表示，從4月17日開始上海變換了規則，65歲的年齡設限不存在了，改為「應收盡收」。

這篇文章引發社會關注，有民眾也氣憤回應，家中的長者經歷相同情況，考量到老人無法自理，且病情逐步好轉，且沒有症狀，擔心轉送至方艙反而會導致狀況惡化。

該網友最後在微信朋友圈上發文表示，最終外婆還是被轉運至醫院，「（被）強行撬開了房門鎖，進了房間」、「沒有出示任何文件、沒有亮任何證件，只說根據最新防疫法，我外婆說不會去的。他們就上手了！捲起被子要把我外婆拖走」。文章稱，到了醫院後，沒有床、沒有被子，被發了一個枕頭，「一切都難以置信，這是在上海嗎？還有法律嗎？」

▲▼上海94歲阿婆被拉去方艙。（圖／翻攝自微博）

▲上海市普陀區宜川路街道辦發出的現場照片。（圖／翻攝自微博）

19日晚間，上海市普陀區宜川路街道辦發表聲明，就94歲高齡老人半夜被強制轉送方艙事件作出回應。聲明稱，「長時間敲其房門均無反應，因擔心發生意外安排鎖匠打開第一道門鎖（此門系樓道內兩戶人家共用的隔斷門）。」聲明強調，經溝通，兩人表示同意並自行下樓乘坐轉運車輛。

聲明還表示，19日凌晨3時，兩人被轉運至桃浦社區衛生服務中心，入住2樓加51、52床，隨後配發了被褥等生活物品，醫護人員對兩人身體狀況作了巡檢，確定身體情況正常。目前，護理院床位比較緊張，醫護人員表示將加強高齡老人及有基礎疾病人員的身體巡檢和生活照護，盡量為隔離人員營造良好的生活環境。

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