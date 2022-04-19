港澳台僑聯招上海考場4／23前可改 考生憂「疫情影響視同棄考」

▲上海持續「封控」，今年港澳台僑聯招上海考點開放可更換考點。（圖／路透社）

記者任以芳、魏有德／台北── 上海報導

上海持續「封控」，今年5月21日到22日的港澳台僑聯招考試上海考點充滿未知變數。上海市教育考試院日前公告，考量長三角交通「封控」，該地區學生及家長必須在4/23前決定改考場去北京、廣州、和福州。有家長向《東森新媒體ETtoday》記者表示，這次昆山有200多位台灣考生，如果堅持留上海考點，後期因疫情影響無法赴考，將視為棄考。希望大陸相關單位是否有相應對策，幫助孩子順利應考。

大陸2022年普通高校聯合招收華僑港澳台學生入學考試(以下簡稱「全國聯招」)，考量上海疫情「封控」情勢不穩，上海市教育考試院14日公布公告，上海考點考生可以在23日以前做出新決定，重新選擇考試地點北京、福州或廣州。「若考生不更改考試地點，後期無法來滬赴考的，將視為棄考。」

▲ 2019年港澳台僑考試上海考場情況 。（圖／學生家長提供）

在上海考點應試的學生家長李小姐向《東森新媒體ETtoday》記者表示，近年全國聯招每年大約有四千多人報名，台灣學生人數大約佔一半，上海、昆山、東莞台灣學生較多，公告消息一出，許多學生家長很煩惱，因為換考場有如一場人生「賭注」。

目前，李小姐的孩子在昆山燕園培訓班做最後衝刺，據了解在昆學生就有200多人，大家心裡都很糾結，如果換考點「現在」必須提前部署，學生得先到新考點找飯店安頓，後期採取視訊上課。但一來一往耗費許多備考時間，還得算上移動過程中風險以及當地疫控政策，很怕一個閃失，多年努力受影響，許多孩子都不願意變動。

李小姐說，「希望大陸相關單位是否協助長三角考生『團進團出』去上海考點，大家都願意配合所有防疫政策。」許多學生家長很不安，雖然距離考試還有一個多月，沒人能預知上海和整體情勢，考量其他考點（北京、廣州、福州）如果出現疫控變化，長三角一帶考生「就近」在上海考試還是最安全方式。

▲長三角一帶考生希望有變通方式，留在上海考點。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

接受《東森新媒體ETtoday》記者受訪的王姓家長也說，改考場要是針對上海市以外的考生，如果堅持留上海考點，萬一受交通「封控」影響，官方也無法確保長三角考生能到上海考試或是臨時換到其他考點考試。

王姓家長表示，希望相關單位能否考慮，長三角一帶考生是否能憑准考證和核酸檢測，核發「往來通行證」准予入滬考試，一來成本低，二來減少學生在移動到其他考點過程中，所有不可控的風險。

據了解，今年5月21日到22日全國聯招，上海考點還是在上海音樂學院實驗學校，長三角一帶考生必須在23日前做出更換考點決定。目前學校和學生家長也向大陸相關單位反應，希望研擬折衷方式，協助本屆考生就地在上海考點應試。