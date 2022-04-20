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蔡英文昔喊「自立自強」陳時中今喊「自主應變」　她：政府只報數？

▲▼立法院社福及衛環委員會 衛福部長陳時中堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國內本土確診截至19日已累計共5天單日破千例，另全台目前有5萬4000多人正在進行居家隔離，有部分民眾抱怨無法聯繫上衛生單位；對此，指揮中心指揮官陳時中則要民眾「自主應變」。國民黨台北市議員徐巧芯批評，過去總統蔡英文要勞工「自立自強」，現在有陳時中的「自主應變」，政府難道只剩下每日報數的功能？

在19日的疫情記者會上，有媒體提問，新北市有民眾快篩呈現陽性，但是等了4天都沒有收到衛生單位通知隔離，面對這樣的情況，家中環境又無法一人一室，該如何解決？

陳時中則回應，最近疫情升溫，尤其是新北市個案增加快速，請盡量做好居家照護，若衛生單位來不及通知，或是稍微延誤時，民眾可以在家或待在想要隔離的地方「自主應變」，靜候通知。

徐巧芯批評，新冠防疫最一開始是高喊「超前部署」，如今超前不在，不僅落後要補破洞，甚至還要民眾自救。例如，到了現在才要討論「兒童急性症狀送醫指引」，另一方面，孩子們的疫苗也沒有準備好，等到全台各校園內開始爆發感染時才倉促決定；就連停課標準都令家長們心慌、質疑。

徐巧芯指出，另外，包括健身房、旅行團的疫苗相關政策，公布前都從未與民間溝通。年輕運動族群認為不公平、被針對的怒吼、健身產業與教練擔憂失業的焦慮，指揮中心完全當作耳邊風。現在連最基本的快篩試劑，都是又貴又不容易買到。

徐巧芯強調，如果今天政府已經把該準備的準備好了，民眾當然自然而然能夠「自主應變」，也就是按照政府訂定好、民眾也都能夠接受及配合的指引行事。但看到的卻是政府的防疫政策漏洞百出，呈現出手足無措的慌亂，以及各種邏輯不通的方案，此時叫大家要「自主應變」難免讓人感覺是推卸責任的說詞。

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