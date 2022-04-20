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陸籍女大生來台北夜店買醉　公關撿屍唬：會疼妳！射後不理下場曝

▲▼撿屍,開趴,男女,約砲,約炮。（圖／PAKUTASO）

▲小方遭夜店公關撿屍。（示意圖，與本文無關／取自圖庫PAKUTASO）

記者崔子柔／綜合報導

21歲的陸籍女大生小方（化名）來台唸書時，結識台北市大安區知名夜店OMNI的公關林男，她有次被邀請到店裡喝酒時醉倒，醒來發現自己衣衫不整躺在林男床上，事後越想越不對勁，和朋友討論後決定向林男提告。台北地院依乘機性交罪判林男3年4月，可上訴。

根據判決書內容，小方2018年10月某天深夜由林男帶進OMNI，到他某位客人的包廂喝了3杯野格+紅牛、2杯香檳後醉倒，醒來發現自己躺在林男床上，原本穿的襯衫、短裙和內衣都已被脫掉，身上只剩一件背心。

小方指出，她醒來時林男壓在她身上，還抱怨「怎麼都射不出來」，她才順勢說「那就先不要了吧」，林男便罷休離開她的身體，她當時不知所措，下午還讓林男陪她去髮廊洗頭，結束後再搭計程車回學校。

小方事後越想越不對勁，傳訊息問「我明明那麼不清醒，你為什麼還要對我做那種事情」、「你還沒做安全措施」，林男則回「所以我等你清醒點了」、「好嘛～我還是會很疼你」、「後來我以為沒有的話（戴套）能快點出來，結果都沒出來」，小方在和朋友討論後，決定前往警局報案。

林男則辯稱，他背著小方搭車回家，但小方意識清楚、是她撒嬌要求要人背，而且小方身高170公分，他家門寬僅有76公分，背著沒辦法走進去，事後2人互動也正常，還會傳訊息聊天。

法官認為，小方稱她當下不知道如何處理，且過去和林男友好，保持互動是遭性侵後常有的反應，林男未曾和小方和解，到案後還說和小方沒聯繫了「不在意這個人」，法官依乘機性交罪判處林男3年4月徒刑，可上訴。

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