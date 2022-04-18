【廣編】Global Mall線上線下串聯　新零售模式搶母親節檔期商機

▲Global Mall「環球Online」線上購物首度搶攻母親節檔期，撒折價券、美食到店取、首推八店DM商品線上購。

圖、文／環球購物中心

適逢首波母親節檔期，為減少確診疫情干擾，Global Mall擴大串聯線上線下，從消費者剛性需求及分眾溝通，持續升級APP線上購物以及線上下單、到店取貨的全新服務體驗。

Global Mall「環球Online」線上購物首度搶攻母親節檔期，祭出吸客四招，包括「豪撒折價券」一次祭出近10種折價券，最高滿5,000元現折500元、「線上健康家電展5折起」，同時更擴大虛實串聯之力，推「美食到店取全面折扣、當日快取」線上下單，分店到店取，近1,500項美食，滿足一日三餐，不限金額領券結帳即可享9折，以及首度推出「八店DM明星商品線上立即購」，上千品項線上直接下單購買。

Global Mall全台八店因應外帶、外送業績成長，以及分流享美食，集結近150個品牌推「外帶7折起」、「晚鳥八點享8折」，同時本週還有「咖哩樹」新北首店於板橋車站登場，推銅板價享咖哩飯，以主題性、分眾化、虛實整合拓展疫情下的新商機。

母親節檔期正是搶超值優惠的時刻，Global Mall「環球Online」線上購物即日起至4月18日聯合7大品牌齊推「線上健康家電展」5折起，集結飛利浦、輝葉良品、LG家電、奇美家電、日立家電等，共計超過200項生活、健康及美容家電，從除濕機、按摩器、冰箱、電視機等一次購齊，還能享指定商品滿5,000元現折500元、滿10,000元現折1,100元。