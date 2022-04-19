高鐵提示音明起變「布農族傳統歌謠」　盼靠音樂撫慰人心求健康

▲高鐵與國藝會合作，推出紀念車票。（圖／高鐵）

記者李宜秦／台北報導

高鐵公司與國家文化藝術基金會（國藝會）合作，打造台灣高鐵藝術計畫—「寶島隨身聽」，將布農族蘊含「祝福出行的人」及期待「豐收」的傳統歌謠—《獵前祭槍歌》，轉化為高鐵車廂內的廣播提示音，並推出四款以復古卡帶為設計靈感的限量版紀念車票。

高鐵公司表示，《獵前祭槍歌》中的在地元素與濃厚寓意，生動貼切地傳達出台灣高鐵誠摯祝福旅客的心意。特別是在疫情持續衝擊、造成人心不安的時期，台灣高鐵希望藉音樂藝術的撫慰力量，透過每一次車廂廣播提示音的播放，祝福旅客平安健康、一切順利。

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高鐵公司董事長江耀宗表示，高鐵列車自明（20）日起將全面換新廣播提示音，四款紀念車票也自即日起透過車站的專屬自動售票機同步販售。

▲▼高鐵紀念車票及起開賣。（圖／高鐵）

國藝會董事長林曼麗指出，除廣播提示音外，將打造一台巨型LED「隨身聽」，預計6月起在高鐵雲林、彰化、苗栗三站巡迴展演，今天同時發表寶島隨身聽的主題曲—《慢慢快活》，由羅文裕、王宏恩、荒山亮三位歌手分別以三種母語創作，結合三地的古道生態元素採集。

高鐵公司表示，由五面LED組成的「寶島隨身聽」大型聲光裝置藝術，預計6/16起在雲林站首度亮相，隨後依序至彰化站及苗栗站展出；除作為主題曲《慢慢快活》的播放載體外，也將分別呈現藝術團隊深度踏查雲、彰、苗三條在地古道時所採集的昆蟲動態光影，藉由特殊的「光體採集取樣」手法，複印在地山林間的豐富生態。

高鐵公司即日起也針對雲林龍過脈森林步道、彰化十八彎古道及苗栗鳴鳳古道，推出「高鐵假期一日豐富行」旅遊產品，除包含高鐵來回車票及當地特色景點的一日行程外，深度走踏更特別安排專人全程古道導覽，兩人就可成行。