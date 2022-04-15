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高鐵4大國旅優惠一覽！暑假親子早鳥優惠「免費送1童入住」

▲▼高鐵國旅優惠。（圖／高鐵）

▲為刺激國旅市場，高鐵推出多項國旅優惠。（圖／高鐵）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司即日起推出四大國旅優惠，邀請旅客「出花吧！一起去旅行」，包括：高鐵假期假日不加價專案、暑期親子早鳥優惠專案、飯店聯票65折起、國旅聯票75折。

高鐵公司推出高鐵假期「假日不加價」專案，結合台北君品酒店、高雄中央公園英迪格酒店等北中南18家優質飯店，讓旅客假日入住也享平日相同的套裝價格。

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▲▼高鐵國旅優惠。（圖／高鐵）

▲▼高鐵國旅優惠包括高鐵假期、飯店聯票等。（圖／高鐵）

▲▼高鐵國旅優惠。（圖／高鐵）

另也推出「暑期親子早鳥優惠」專案，結合多家遊樂園周邊飯店，例如台中麗寶賽車主題旅店、雲林劍湖山大飯店、高雄義大天悅飯店及義大皇家酒店等，5/31前提早預訂本專案（入住日期自6/1~8/31止），除了每房贈1位兒童免費入住（含早餐及備品）之外，再加碼享房型升等或早鳥優惠價

針對喜愛至飯店官網訂房的旅客，台灣高鐵推出「飯店聯票」車票最低65折起的超值優惠，160家優質飯店可供選擇，還有平日入住享飯店官網最低房價或房型免費升等優惠。此外，台灣高鐵「國旅聯票」也推出全面75折的優惠。

▲▼高鐵國旅優惠。（圖／高鐵）

▲▼預定暑假國旅遊程可享早鳥優惠。（圖／高鐵）

▲▼高鐵國旅優惠。（圖／高鐵）

「出花吧！一起去旅行」-台灣高鐵四大熱銷優惠內容說明：
一、 高鐵假期「假日不加價」專案：
針對在週休二日國內旅遊最方便的旅客特性，高鐵假期「假日不加價」專案，可選擇入住18家熱門飯店，地點包括：台北、新北、台中、台南、高雄以及屏東，4/15起至6/30止，無論在週五或是週六入住，都可享有與平日相同價格的套裝優惠。（詳細優惠內容詳附表）

二、 高鐵假期「暑期親子早鳥預購」專案：
4/15起至5/31預購並於6/1至8/31入住指定飯店，除了每房贈送1位兒童免費入住(含早餐備品)之外，再享早鳥專屬優惠行程價格或加碼房型升等。（詳細內容詳附表）

三、 「飯店聯票65折起」：
台灣高鐵與國內160家飯店合作，4/15起，到指定合作飯店之官網訂房預購5/1至5/31之行程，即可享加購高鐵不限標準車廂對號座或商務車廂7折起優惠（原8折），入住晶華集團及福華集團指定飯店，更只要65折。

四、 「國旅聯票75折」：
台灣高鐵「國旅聯票」內容包含：高鐵車票+精選數百項旅遊產品，4/15起可以透過klook、KKday、易遊網、ibon、雄獅五個合作平台預購5/1至5/31之行程，加購高鐵標準車廂對號座或商務車廂通通只要75折，包含最受歡迎的熱門體驗、景點門票、交通接駁、特色遊程，旅客可依照個人喜好自由搭配。

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