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陸媒酸「台灣人還能吃什麼？」　台網友秀美食接龍：上海人呢

▲▼陸媒酸：台灣人還能吃什麼？台網友美食狂接龍：上海人呢。（圖／翻攝臉書「不禮貌鄉民團」）

▲陸媒酸列出台灣物價指數上漲幅度，嘲諷問台灣人還能吃什麼。（圖／翻攝臉書「不禮貌鄉民團」）

記者張靖榕／綜合報導

俄烏戰爭、疫情肆虐加上台灣因禽流感一度蛋荒，中國大陸官媒近日「關心」台灣物價，諷刺口吻問「台灣人還能吃什麼」？結果被台網友轉發後，網友紛紛接龍秀出各種台灣日常美食，還反問「對了，你們上海人最近都吃些什麼？」

上海疫情爆發封城至今近3周，傳出許多居民因食物、物資補給匱乏餓肚子，網上團購也得碰運氣搶菜，價格比平常高出許多，甚至還有送來的豬肉全是肥肉，很多還集中在豬奶頭的部位，官方因此道歉。

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不過中國大陸《中國新聞社》16日卻在報導中指出，台灣年初發生雞蛋荒，現在又因全球通膨物價上漲，3月雞蛋漲價23％，《環球網》標題直問，「台灣人還能吃什麼？」

▲▼陸媒酸：台灣人還能吃什麼？台網友美食狂接龍：上海人呢。（圖／翻攝臉書「不禮貌鄉民團」）

▲▼陸媒酸：台灣人還能吃什麼？台網友美食狂接龍：上海人呢。（圖／翻攝臉書「不禮貌鄉民團」）

▲▼陸媒酸：台灣人還能吃什麼？台網友美食狂接龍：上海人呢。（圖／翻攝臉書「不禮貌鄉民團」）

相關報導截圖很快在台灣許多臉書粉專擴散，版主邀請台灣網友把自己每天吃的美食都PO上接龍，當作對該篇文章的回應。

粉專「不禮貌鄉民團」就PO出前天吃的燒肉，表示昨天吃了麻辣鍋，當晚可能要吃披薩，接著反問「對了，你們上海人最近都吃些什麼？」其他網友也紛紛上傳「大魚大肉圖」，壽司、石頭火鍋、佛跳牆、海鮮粥、拉麵、麻辣鍋、生魚片、下午茶樣樣來，「連續兩天吃太飽，今天吃簡單一點，算是減肥」、「當然是想吃什麼吃什麼」、「每天都要煩惱吃什麼，選擇障礙真的好困擾」、「剛剛做完早午餐，才發現還有水果擺不下，好苦惱！」

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