民宅變麻將賭場　2桌缺一咖...屋主跳下去「貼咖陪玩」

▲林女暗營地下麻將賭場，因為賭咖不夠，自己也跳下去「貼咖」陪玩。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局民族西路派出所，接獲線報在轄內有流動麻將賭場，在1日前往查緝，當場逮捕1名女負責人以及7名賭客，當場查扣賭具、賭資12萬元以及抽頭金1萬5千元，另外還有監視器以及賭客帳冊。

警方調查，在大同區迪化街2段一處民宅，遭人檢舉在裡面暗藏麻將賭場，警方在1日前往攻堅，並查獲59歲的林姓女負責人以及7名賭客，警方當時以為有1名賭客落跑，沒想到原來是林女自己跳下去「貼咖」。

▲林女暗營地下麻將賭場，最後被警方查獲查扣賭資、抽頭金等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，林女以每個月1萬6千元的代價承租房子當作麻將賭場，事後再透過通訊軟體挑選賭客，在房子周圍架設攝影機，提供麻將賭桌供客人遊玩，訊後依照賭博罪嫌將林女送辦，另7名賭客則依社維法裁處。

警方當場查扣麻將賭具、監視器以及麻將桌，另外還搜出12萬元的賭資，另外還有單日的1萬5千元抽頭金，據悉，該賭場經營2個月之久，另外還搜出賭客帳冊。

警方上門時，發現現場只有7名賭客，擔心還有1名賭客聞訊落跑，於是在現場不斷尋人，最後才發現因為賭咖不夠，所以林姓女負責人自己「貼咖」，警方也呼籲，針對民宅暗營賭場，將持續掃蕩執法。