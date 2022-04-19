　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

民宅變麻將賭場　2桌缺一咖...屋主跳下去「貼咖陪玩」

▲▼林女暗營地下麻將賭場，因為賭咖不夠，自己也跳下去「貼咖」陪玩。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林女暗營地下麻將賭場，因為賭咖不夠，自己也跳下去「貼咖」陪玩。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局民族西路派出所，接獲線報在轄內有流動麻將賭場，在1日前往查緝，當場逮捕1名女負責人以及7名賭客，當場查扣賭具、賭資12萬元以及抽頭金1萬5千元，另外還有監視器以及賭客帳冊。

警方調查，在大同區迪化街2段一處民宅，遭人檢舉在裡面暗藏麻將賭場，警方在1日前往攻堅，並查獲59歲的林姓女負責人以及7名賭客，警方當時以為有1名賭客落跑，沒想到原來是林女自己跳下去「貼咖」。

▲▼林女暗營地下麻將賭場，因為賭咖不夠，自己也跳下去「貼咖」陪玩。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林女暗營地下麻將賭場，最後被警方查獲查扣賭資、抽頭金等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，林女以每個月1萬6千元的代價承租房子當作麻將賭場，事後再透過通訊軟體挑選賭客，在房子周圍架設攝影機，提供麻將賭桌供客人遊玩，訊後依照賭博罪嫌將林女送辦，另7名賭客則依社維法裁處。

警方當場查扣麻將賭具、監視器以及麻將桌，另外還搜出12萬元的賭資，另外還有單日的1萬5千元抽頭金，據悉，該賭場經營2個月之久，另外還搜出賭客帳冊。

警方上門時，發現現場只有7名賭客，擔心還有1名賭客聞訊落跑，於是在現場不斷尋人，最後才發現因為賭咖不夠，所以林姓女負責人自己「貼咖」，警方也呼籲，針對民宅暗營賭場，將持續掃蕩執法。

►家裡的保鮮盒該換新了，康寧整組才688元！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／首例重症男童離世　確診父親悲痛回應
確診男亂跑！女友居隔疑外出　侯友宜怒了說重話
2歲童重症亡！　指揮中心：兒童4情況快就醫
18歲確診男亂跑　女友疑也外出！北市：最高罰100萬
快訊／汐止長照機構爆群聚　28人確診！
酒促女郎被夾中間　2阿兵哥摸舔全身GG了
快訊／張惠妹演唱會工作人員確診　主辦單位回應了！
確診2歲童不治！　醫示警「孩子冒4徵兆」立送急診
快訊／林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億
快訊／重症童搶救6天不治！雙和醫院：敗血症導致腦幹腦炎
快訊／新北2歲童重症身亡　侯友宜哽咽：我們很自責
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

14歲少女獻身後被分手！撂黑幫討賠償費　她冷血看情人挨打求饒

認識網友「Lucky」不幸運...婦人money險被騙　警方銀行聯手阻詐

民宅變麻將賭場　2桌缺一咖...屋主跳下去「貼咖陪玩」

鴻海子公司人資偷幫自家夫妻加薪　判賠三創312萬確定

夫妻吵架婆婆參戰控媳酒駕！警帶回吹氣0.74　逆轉判無罪原因曝

他開車上國道「滿地鋼筋」補個甘四聲　路肩驚見已3車被擊落

快訊／桃園警分局16官警確診　桃市府：下午疫情記者會說明

3人擠後座酒促女郎夾中間　2荒唐阿兵哥摸舔全身...下場GG了

變態高校生家長！藉口按摩醒腦爬上女兒同學床　亂摸胸臀1小時

花蓮砂石車打滑猛撞「烏龜翻」　駕駛重傷...插管急救中

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

嚇死人！自強號有蛇 逾30CM 纏繞車廂頂

為爸準備「拉鈔票蛋糕」慶生！　媽徒手破壞...女崩潰：妳幹嘛

柯文哲居隔開線上會議　預言「本周全台會大亂」

眼罩花貓愛碰瓷！死守她下班路　天天跑來假車禍：撞倒要負責喔

本土+1390「再創新高」！　連4日破千 另增90例境外移入

14歲少女獻身後被分手！撂黑幫討賠償費　她冷血看情人挨打求饒

認識網友「Lucky」不幸運...婦人money險被騙　警方銀行聯手阻詐

民宅變麻將賭場　2桌缺一咖...屋主跳下去「貼咖陪玩」

鴻海子公司人資偷幫自家夫妻加薪　判賠三創312萬確定

夫妻吵架婆婆參戰控媳酒駕！警帶回吹氣0.74　逆轉判無罪原因曝

他開車上國道「滿地鋼筋」補個甘四聲　路肩驚見已3車被擊落

快訊／桃園警分局16官警確診　桃市府：下午疫情記者會說明

3人擠後座酒促女郎夾中間　2荒唐阿兵哥摸舔全身...下場GG了

變態高校生家長！藉口按摩醒腦爬上女兒同學床　亂摸胸臀1小時

花蓮砂石車打滑猛撞「烏龜翻」　駕駛重傷...插管急救中

Google「網頁版」智慧鏡頭超方便　右鍵一秒就可找資料

快訊／雲林+8！雙胞胞男嬰外縣市抓周染疫　成年紀最小確診者

健保資料庫侵人權？　醫界1400人連署反對：如何「瞎子摸象」治療

快訊／首例重症男童父母陪伴下離世　確診父親悲痛回應

銘傳大學桃園校區一學生確診　校方公布足跡「桃銘便利商店」

「黑毛小豬」窩阿嬤旁翻肚熟睡　肥美身材引網矚目：深色顯瘦？

三劑令重創旅行業「損失達百億」　公會提3訴求：啟動營運薪資補貼

暴龍超級新秀缺陣人手短缺　七六人恩比德攻31分豪取二連勝

中國手機市場修正、外資下修穩懋目標價至285元　但仍喊買

娜塔莉波曼回歸「神秘女雷神」初登場！　《雷神索爾4》暑假上檔

小巷遇「假摔哥」move倒地！ 連狗都懶得理...網笑瘋:剛入行

社會熱門新聞

即／養網軍辱公務員判刑　楊蕙如秘繳罰金

快訊／北市驚傳擄人凌虐！　少年在擎天崗遭14人持棍圍毆

快訊／北市貨車追撞雙載騎士1死1傷　20歲女噴飛不治

他扮女騙2男「關燈上床」13次　處男受害

即／自強號列車的蛇抓到了！又粗又長但很乖

14歲少女強擄情人討分手費　撂14人押擎天崗圍毆凌虐

丁小芹假釋爆特權　桃園女監回應了

3人擠後座酒促女夾中間　又摸又舔2阿兵哥起訴

冷凍貨車高速追撞　情侶下班雙載20歲女友慘死

獨／蘇一峰遭女網友嗆聲　報案提告了

IG假正妹誘加代理商再扮買家下訂　16人遭騙百萬

北檢法警室疫情拉警報　7人PCR確診

月入10多萬！癡情老闆娘嫁給初戀　竟命喪合歡山

即／丁小芹出獄了！親友女監門口「無縫接人」

更多熱門

相關新聞

在「停等區」險遭擊落！騎士理論竟挨拳

在「停等區」險遭擊落！騎士理論竟挨拳

台北市大同區發生一起行車糾紛，林姓騎士行駛在重慶北路1段與市民大道路等候紅燈，豈料吳姓貨車司機違規變換車道欲左轉時，疑沒看見騎士仍持續往前，導致林姓騎士及後座女生嚇到，林氣憤追上前理論，吳男竟下車對林男揮拳，直接在路中央上演全武行，引人側目，挨揍的林男也對吳男提出傷害告訴。

女友出門打麻將　他把貴賓犬吊死「拍照直傳」

女友出門打麻將　他把貴賓犬吊死「拍照直傳」

太陽會分會長賭輸80萬　竟要員工賠240萬

太陽會分會長賭輸80萬　竟要員工賠240萬

Melody家堆滿愛馬仕爆買到忘記

Melody家堆滿愛馬仕爆買到忘記

日清牌麻將搞笑曝光　一條變小雞

日清牌麻將搞笑曝光　一條變小雞

關鍵字：

麻將賭場大同區

讀者迴響

熱門新聞

確診男亂跑罰150萬　女友IG「一句話」也慘了

米砂要結婚了！AV片場「愛上臨演男」夢幻婚紗曝光

拒中鋼貼牌「億元訂單」掰了！設計品牌看紀念品傻眼

愛愛一半飄腥味！人夫低頭「整根染血」　醫驚：斷掉了

快訊／新北2歲重症童搶救6天不治　侯友宜哽咽證實

池錫辰爆「沒喜帖」闖孫藝真、玄彬婚禮！挨轟丟臉揭真相

86國陰莖長度「台灣鵰」倒數第二！　數字曝光

「大改版」防疫保單來了！隔離、確診都不賠　富邦新版鎖定住院「最高賠50萬」

王祖賢吃火鍋竟遭毒舌「顏值暴跌」

月經來「超補鐵菜單」一次看！婦科醫大推：3種人也要吃

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

即／養網軍辱公務員判刑　楊蕙如秘繳罰金

雨越晚越大！今水氣最多　2波變天時間曝

《超偶》冠軍歌手一度輕生！她「1年只賺12萬」

C羅悲痛宣布龍鳳胎男嬰夭折！　寶貝女兒平安出生

更多

最夯影音

更多
徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告
降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面