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他扮女騙2男「關燈上床」13次　受害處男：下次我會更進步

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲兩人摸黑與林男嘿咻，誤以為對方就是「林語婕」。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

桃園一名林姓男子假扮女生，關燈和兩名男子在「暗房」發生關係，一共得逞13次。其中一名受害者還是「處男」，沒懷疑林不是女生進而交往，「大豬豬我起床了…妳齁該打屁屁，草莓種這麼大顆」、「下次我會更進步的喔」。法官依犯強制性交罪，判林男4年6月徒刑。

判決指出，林男在網路上下載年輕女子照片，佯裝為該女，將使用者性別設定為女性，使用Justdating、Tinder、LINE等交友或通訊軟體，以暱稱「QQ」、「Ashely」，宣稱自己名為「林語婕」，是19、20歲女子，以此方式結識不特定男子。

林男進而邀約男子到家中發生性行為，再佯裝為「林語婕」的哥哥接待，進而等待「林語婕」返家；在關燈之際，使被害人無法辨識其真實身分，再冒充「林語婕」與男子發生性行為。

2020年3月某天深夜，林男先約19歲的小明（化名）到家中，他假裝是「林語婕」的哥哥，稱妹妹去打工還沒回家，要對方在房間等，並把美得眠錠（安眠藥）加在飲料中讓他喝下，關燈和他發生關係，完事後立刻離開房間，以免「真面目」曝光。

▼小華是第一次發生關係。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲▼打手槍、下體、睪丸、蛋蛋、生殖器。（圖／記者李佳蓉攝）

小明隔天睡醒後，回家洗澡發現生殖器有一些類似糞便東西，「我就覺得我可能是被男生欺騙，後來那幾天我就一直在傳訊息質問她，我就發現她講的東西，跟她實際的狀況有越來越多不一樣的地方。我覺得很害怕，我擔心我會不會被她傳染性病，所以我就先自己到醫院去就醫，後來我就決定要報警。」他驗尿驗出有FM2成分。

林男使用同樣伎倆，2020年2月到5月約24歲小華（化名）到家中「摸黑嘿咻」，一共發生12次關係，兩人還交往。小華供稱，「林語婕」是他第一次性行為的對象，自己沒其他性經驗，沒懷疑對方不是女生，「我摸到的應該是女生」。

法官檢視小華和林男的對話，小華還稱對方是「寶貝」，「我在家囉，等我的寶貝回家…大豬豬我起床了，在等公車…妳齁，該打屁屁，草莓種這麼大顆」、「要用親親叫我起床喔」、「下次我愛愛會更進步的喔」、「昨天都黑黑的，我都看不清楚妳。」

桃園地院法官認為，被告明知兩男無意與之發生關係，竟為一己之私欲，所為顯然毫不尊重他人性自主意願，使兩男心理均感到痛苦、留下創傷，所為實不足取；且被告始終否認犯行，未見絲毫悔意，迄未賠償兩人任何損害，因此判刑4年6月。全案可上訴。

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