桃園加強型旅館明上路！免費收治輕、無症狀　輕症居家照顧啟動　

▲桃園啟動輕症居家照顧，加強型防疫旅館上路。（圖／示意圖／翻攝觀旅局網站）

記者楊淑媛／桃園報導

因應桃園市確診人數增加，市長鄭文燦表示，市府協調1家加強型防疫旅館自明(19日)起提供130間房間，免費收治確診輕症或無症狀患者居隔檢疫，並由敏盛綜合醫院團隊進駐服務。市府同時公布輕症居家照護原則，民眾在收到確診通知後，市府將進行個案調查以評估照護模式，只要符合無症狀、65歲以下、未懷孕、不需進行血液透析、同住家人4人以下，即符合輕症居家照護條件。

鄭市長說，桃園市啟動輕症居家照顧計畫，截至目前已超過100名無症狀或輕症民眾採用居家照顧模式，各局處也已預先做好各項居家照顧服務整備，與通訊診療區域劃分，隨著國內確診數上升，輕症或無症狀者在家照顧勢必成為主要模式，市府將確保這套機制運作成熟，免費收治確診的輕症、無症狀患者居隔檢疫，保障民眾健康。

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鄭市長說明，市府也與轄內11家責任醫院合作，啟動通訊診療區域劃分，共分4區提供確診者所需的醫療服務，其中北區（蘆竹、龜山、桃園、八德）將由林口長庚醫院、敏盛綜合醫院、榮總桃園分院、聖保祿醫院負責；南區（中壢、平鎮、楊梅）由天晟醫院、聯新國際醫院、怡仁綜合醫院、天成醫院負責；山區（龍潭、大溪、復興）由國軍桃園總醫院負責；海區（大園、觀音、新屋）由部立桃園醫院、部桃新屋分院負責，包含當地診所及衛生所也將一同照護輕症個案。

此外，市府民政局及13個區公所也設置輕症確診者關懷中心專線電話，並由相關局處提供輕症居家照護個案所需服務。確診的居家照護個案也可透過「健康益友APP」進行通訊診療及關懷服務，由醫師看診開立處方後，民眾可透過紙本或電子處方箋，由藥師調劑送藥到宅，或請親友代為領藥。