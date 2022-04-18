　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「金門古寧儲能系統」動土　年底將成最大容量儲能離網供電系統

▲▼「金門古寧儲能系統」18日舉行動土典禮，待年底併網後，將成為目前台電最大容量的儲能離網供電系統。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼「金門古寧儲能系統」18日舉行動土典禮，待年底併網後，將成為目前台電最大容量的儲能離網供電系統。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、吳世龍／金門報導

台灣電力公司為響應國家能源轉型政策及聯合國永續發展目標（SDGs），近年來積極發展再生能源。因應再生能源其間歇性發電造成之不穩定性，台電亦同時開展儲能系統建置，以降低再生能源間歇性發電的衝擊。而18日於金門縣古寧地區舉行之「金門古寧儲能系統」動土典禮，待年底併網後，就將成為目前台電最大容量的儲能離網供電系統。

金門地區擁有風力及太陽能等優越再生能源發電條件，再生能源發電占比在特定時段甚至可以達到將近4成。但考量金門屬小型獨立電力系統，為降低再生能源發電不穩定性衝擊電網，台電持續於金門地區建置儲能系統。「金門古寧儲能系統」得標廠商銧昊(股)公司董事長黃志文表示，本次銧昊(股)公司承攬金門古寧儲能系統標案，工程內容包含23kV輸電系統古寧開閉所、短效儲能系統(2MW/1MWh)及長效儲能系統(4MW/24MWh)建置設備及安裝工作、設置ESMS SCADA(儲能管理監控系統)並於金門調度中心及塔山電廠各設置終端設備。

▲▼「金門古寧儲能系統」18日舉行動土典禮，待年底併網後，將成為目前台電最大容量的儲能離網供電系統。（圖／記者林名揚翻攝）

親臨現場的金門縣政府楊鎮浯縣長表示，金門低碳島計畫持續發展，目前更獲得中央補助20餘億，進行「低碳島2.0計畫」。而全島居民也對綠能及永續都有共識，更把永續當成是日常生活的一部分。金門縣更歡迎各界的共同參與，「有序的發展，永續的金門」。

台灣電力公司蕭勝任副總經理表示，金門智慧電網已經獲得亞洲電力獎金牌獎及儲能設備金牌獎，將台電推向全世界。而今天的金門古寧儲能系統除了可以因應本地穩定供電需求，更可為金門縣電力發展提前部署。而在相關電力建設持續進行之時，更希望全體民眾可以理性看待政府能源轉型政策，共同迎接綠能的美好未來。

▲▼「金門古寧儲能系統」18日舉行動土典禮，待年底併網後，將成為目前台電最大容量的儲能離網供電系統。（圖／記者林名揚翻攝）

預計今年12月底前併聯運轉的「金門古寧儲能系統」結合擁有專業儲能技術的銧昊(股)公司及擁有豐富建置經驗更身兼「POWIN」儲能系統台灣總代理之「立達儲能」，在台灣電力公司及金門縣政府的鼎力支持下，共同打造四強聯手的儲能指標型案場，加速推動金門「金門低碳島、幸福又美好」之願景。

►家裡的保鮮盒該換新了，康寧整組才688元！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／吳姍儒接觸確診者被匡列　快篩結果出爐
快訊／統一獅抗議遭驅逐　中職懲處出爐
南韓今全面解封！確診免隔離　一般診所看病
新竹市加入輕症居家照護　陳時中：有6縣市已實際上路
輕症解隔條件放寬！發病4日內「二採陰」得解隔　1類人不適用
快訊／《小明星大跟班》來賓確診！　吳宗憲、Sandy今做PC
快訊／增1例「中症」！　60多歲男打滿3劑仍中鏢
快訊／19縣市都有確診！　本土1390「新北暴增至500人」
快訊／本土+1390「再創新高」　連4日破千
LIVE／確診恐持續破千例　陳時中最新說明
郭俊佑道歉！　認了丟頭盔「行為很不應該」
醫警告「3壞習慣＝重症危險因子」：一沾上去，沒完沒了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

善心企業捐贈復康巴士　黃偉哲感謝造福台南弱勢與長者

斗六公所爭取5.9億交通經費獲核定　年底前先鋪設47條柏油路

「金門古寧儲能系統」動土　年底將成最大容量儲能離網供電系統

改善台東市舊衣回收箱亂象　台東環保局與市公所聯手執法

台南領先全球認證首座碳中和加油站　黃偉哲：落實環境永續邁向淨零碳排

平日小心防火　紡織廠蓄積棉絮引發大火釀災

阿嬤騎電動車上課半路「刁車」　台中警全套服務揪甘心

花蓮4／18發放公費快篩試劑　月底6到11歲兒童接種疫苗

全國鄉土歌謠比賽　4／18起改至台東大學台東校區比賽

中嘉寬頻吉隆走進基隆校園　宣導媒體識讀分辨「假新聞」

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

超怕蟲！朋友抓一隻拋過去　他歌唱到一半崩潰尖叫閃躲

三寶綠燈亮才打方向燈 後方駕駛大怒飆髒話！

廖老大為20歲兒比賽噴5000萬！　頻撞車再三勸：當運動在開就好

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

善心企業捐贈復康巴士　黃偉哲感謝造福台南弱勢與長者

斗六公所爭取5.9億交通經費獲核定　年底前先鋪設47條柏油路

「金門古寧儲能系統」動土　年底將成最大容量儲能離網供電系統

改善台東市舊衣回收箱亂象　台東環保局與市公所聯手執法

台南領先全球認證首座碳中和加油站　黃偉哲：落實環境永續邁向淨零碳排

平日小心防火　紡織廠蓄積棉絮引發大火釀災

阿嬤騎電動車上課半路「刁車」　台中警全套服務揪甘心

花蓮4／18發放公費快篩試劑　月底6到11歲兒童接種疫苗

全國鄉土歌謠比賽　4／18起改至台東大學台東校區比賽

中嘉寬頻吉隆走進基隆校園　宣導媒體識讀分辨「假新聞」

楊千霈親自敲通告　陳零九鬆口吐「確診心聲」

竹縣+13！分佈竹北及新豐　新增職場傳播鏈5例…43足跡曝光

王國材看報導才知打3劑出團新規　陳時中：抱歉沒和相關單位溝通

17歲浪貓遊蕩《冰與火》君臨城前　萬人請命管理處：不要趕走牠

輕症解隔條件再放寬！　居家照護滿10天「免快篩」就可解隔

快訊／吳姍儒接觸確診者被匡列！曝「身體2大症狀」　快篩結果揭曉

評估全台20%人口染疫　陳時中：已備70萬份藥物夠用

統一獅激情抗議遭驅逐　中職懲處結果出爐

下雨2桶胖瓦斯塞爆「專屬遮雨後座」　左邊基妹被擠去邊邊臉超臭

爺爺救不了她！烏12歲女童被「強行遣送」俄孤兒院　淪訊息戰棋子

地方熱門新聞

大甲媽回鑾攤販哀：遊客少了7成

大甲媽回鑾深夜11點抵鎮瀾宮安座

連千毅與鳳梨叔鼠同台為粉絲簽名

阿嬤騎電動車半路「刁車」　警服務到家揪甘心

接駕大甲媽　爆乳舞魅孃讓人好害羞

隱身夜間潮間帶海味　漁民摸黑捕「猴水仔」

澎1男確診「CT值14.5病毒量高」

何欣純跨區海線掃街輔選林佳儀

中華跆拳道代表隊韓國參賽　台中伴手禮業者齊聲加油

大甲媽回鑾警重兵佈署防搶轎

電視名人陪掃街　張碩芳拚桃初選

「金門古寧儲能系統」動土

紡織廠蓄積棉絮引發大火釀災

三峽好茶飄香國際　青農陳宣和傳承3代茶廠

更多熱門

相關新聞

鴻海科普圖解「綠電」籲減碳　揭秘再生能源發展商機

鴻海科普圖解「綠電」籲減碳　揭秘再生能源發展商機

鴻海集團（2317）於昨（11）日在臉書分享數張圖片，以科普的方式替民眾解惑何為「綠電」、揭秘其市場所蘊含的趨勢及商機；台灣宣示2050年達成淨零碳排目標，發展綠電就是極為重要的一步，因此鴻海將透過圖解，帶領大家進一步瞭解綠電的奧秘。

公布淨零路徑圖　學者提五大缺失

公布淨零路徑圖　學者提五大缺失

淨零碳排再生能源占比七成　經濟部：是挑戰不是困境

淨零碳排再生能源占比七成　經濟部：是挑戰不是困境

目標2050再生能源占比將超過6成　龔明鑫：核能目前不在選項內

目標2050再生能源占比將超過6成　龔明鑫：核能目前不在選項內

友達加入RE100　承諾3年減碳25%、2050年全面使用再生能源

友達加入RE100　承諾3年減碳25%、2050年全面使用再生能源

關鍵字：

再生能源台灣電力公司金門古寧儲能系統

讀者迴響

熱門新聞

月入10多萬！癡情老闆娘嫁給初戀　竟命喪合歡山

徐小可夫妻直播暴怒了！他飆罵2點反嗆

即／自強號列車的蛇抓到了！又粗又長但很乖

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

只有7天！7-11悄推出「隱藏好康」快取貨

陳芳語認了分手超偶男友！2年戀情斷原因曝光

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

13歲女兒被俄兵看上　媽當俄軍性奴救女

連4日破千！本土+1390「再創新高」

「佐證畫面十分明確」聯盟依規定嚴懲

他上班第一天斷脖慘死　貨梯急墜畫面曝

自強號列車上有蛇　台鐵急疏散旅客「到宜蘭站後抓蛇」

6至11歲打莫德納　家長反彈聲浪

共存爽到誰？醫喊「台到處充滿極限」但這事例外

陸媒酸台灣還能吃什麼？　網秀美食接龍：上海人呢

更多

最夯影音

更多
大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽
關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面