「金門古寧儲能系統」動土　年底將成最大容量儲能離網供電系統

▲▼「金門古寧儲能系統」18日舉行動土典禮，待年底併網後，將成為目前台電最大容量的儲能離網供電系統。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、吳世龍／金門報導

台灣電力公司為響應國家能源轉型政策及聯合國永續發展目標（SDGs），近年來積極發展再生能源。因應再生能源其間歇性發電造成之不穩定性，台電亦同時開展儲能系統建置，以降低再生能源間歇性發電的衝擊。而18日於金門縣古寧地區舉行之「金門古寧儲能系統」動土典禮，待年底併網後，就將成為目前台電最大容量的儲能離網供電系統。

金門地區擁有風力及太陽能等優越再生能源發電條件，再生能源發電占比在特定時段甚至可以達到將近4成。但考量金門屬小型獨立電力系統，為降低再生能源發電不穩定性衝擊電網，台電持續於金門地區建置儲能系統。「金門古寧儲能系統」得標廠商銧昊(股)公司董事長黃志文表示，本次銧昊(股)公司承攬金門古寧儲能系統標案，工程內容包含23kV輸電系統古寧開閉所、短效儲能系統(2MW/1MWh)及長效儲能系統(4MW/24MWh)建置設備及安裝工作、設置ESMS SCADA(儲能管理監控系統)並於金門調度中心及塔山電廠各設置終端設備。

親臨現場的金門縣政府楊鎮浯縣長表示，金門低碳島計畫持續發展，目前更獲得中央補助20餘億，進行「低碳島2.0計畫」。而全島居民也對綠能及永續都有共識，更把永續當成是日常生活的一部分。金門縣更歡迎各界的共同參與，「有序的發展，永續的金門」。

台灣電力公司蕭勝任副總經理表示，金門智慧電網已經獲得亞洲電力獎金牌獎及儲能設備金牌獎，將台電推向全世界。而今天的金門古寧儲能系統除了可以因應本地穩定供電需求，更可為金門縣電力發展提前部署。而在相關電力建設持續進行之時，更希望全體民眾可以理性看待政府能源轉型政策，共同迎接綠能的美好未來。

預計今年12月底前併聯運轉的「金門古寧儲能系統」結合擁有專業儲能技術的銧昊(股)公司及擁有豐富建置經驗更身兼「POWIN」儲能系統台灣總代理之「立達儲能」，在台灣電力公司及金門縣政府的鼎力支持下，共同打造四強聯手的儲能指標型案場，加速推動金門「金門低碳島、幸福又美好」之願景。