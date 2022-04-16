直男與網美滾床好嗨！上法院驚知是「假女」　他回憶過程：好想死

▲男子假扮網美把生殖器藏好，再跟直男發生關係。（男扮女裝示意圖／資料照）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名變裝能力極佳的男子，扮女裝在Instagram上認識一名直男，兩人聊天內容露骨，相約碰面還發生性行為！後來兩人因故分手，「假女」把偷拍的直男私密影片PO上網還說「惹我沒好下場」，直男決定提告，之後驚訝得知，原來對方是個男的！回憶起兩人的性愛過程，讓直男好想死。

據了解，22歲曾姓男子扮女裝於2019年12月初以IG跟陳姓直男（便利商店員工）搭上線，陳男被曾男的美豔外貌迷倒，兩人還加LINE視訊裸聊（過程都被曾男偷錄下來），12月12日晚間，曾男以女裝打扮在土城區的住處跟陳男發生性關係。

後來曾男多次向陳男要求高價禮物，恐怖開銷讓陳男不堪其擾提議分手，並把曾男的帳號封鎖，這讓曾男玻璃心碎一地，由愛生恨決定報復，把陳男裸聊的私密影像PO到IG的限時動態還標記陳男的友人。

▲直男以為是跟網美交往，上法院才知對方是男的，回憶起愛愛的過程讓直男想死。（愛愛圖／取自免費圖庫Pixabay）

這還沒完，曾男傳訊息給陳男的友人說，「我勸你跟他說惹我沒有好下場，摩托車收好，晚上我會去看，如果在我一定砸爛！」陳男得知狀況後決定提告。

陳男想透過法律討公道，也得知了對方的實際姓名以及性別！陳男覺得超噁，也怪自己傻，居然沒在性行為的過程中發現異樣。由此可知曾男在愛愛時把「下面那整組藏得很好」。

法官認為，曾男僅因陳男想要分手就心生不滿，竟無視法律對他人隱私權之保護，明知網路散播快速，仍將其無故竊錄之裸露生殖器影像上傳至網路，任由他人觀覽，嚴重侵害陳男的之隱私及人格。不過曾男坦承犯行且與陳男達成和解，依《散布竊錄之非公開活動及身體隱私部位內容罪》處有期徒刑6月，可易科罰金。