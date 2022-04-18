快訊／本土病例連4天破千？快篩實名制5月上路　指揮中心14:00說明

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4/18）日為因應COVID-19疫情，14:00召開記者會說明疫情及防疫作為等事宜，提供直播，由於衛福部長陳時中與疾管署長周志浩都在立院備詢，主持名單待確認。本土病例已連3天破千例，今日是否會再創新高？下午有望說明。衛福部上午專案報告時，也公布快篩實名制規劃進度，下午也有望進一步說明。

本土染疫人數屢創新高，連帶提高家用快篩試劑需求。指揮中心昨日已將公費快篩試劑陸續送達台北、新北、桃園、花蓮等4縣市，國內徵用之快篩劑將採實名制作法進行。被問及實名制規劃進度？衛福部長陳時中表示，希望在5月初盡快上路。

陳時中在報告時表示，因應國內疫情升溫，衛福部已與經濟部協助廠商取得製造許可，預計5月可提升至1280萬劑，後續新購置設備陸續到位後，每月產能可再提升至1580萬劑。

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陳時中接受立委賴惠員質詢時進一步說明實名制規劃，未來實名制上路後，礙於包裝限制，每人最多限購5支，實名制會優先徵用進口產品，截至7月底前會購買1億多劑，國產快篩試劑4個月徵用3090萬劑，之後會努力兼顧徵用與自由市場間平衡。

另外，本土確診病例數連續3天突破千例。知情專家透露，未來被匡列者居隔天數有可能會減少到5天以下，目標是3天，會以「施打3劑疫苗」為評估標準。對此，陳時中上午在立法院被問及此時時，多次回覆「有可能」。媒體追問時否會縮短為3天？他表示，「一步一步來」。下午也有望進一步說明縮短居格標準。

指揮中心昨日公布讓6至11歲兒童可接種莫德納疫苗，引發家長反彈。至於兒童BNT疫苗，雖然已將合約草本送出，但至今尚未接獲回覆。陳時中接受立委蔣萬安質詢時，直言合約來來去去已經2個多月，「每次都有一些小問題」，因為兒童疫苗為「輝瑞」生產，不能直接跟BNT買，上海復星也沒有輝瑞代理權，一切還在努力中。