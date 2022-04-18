福建高速成大陸首個「數位人民幣」全應用路段　通行加油支付結算

▲福建高速進行數位人民幣全場景應用。（圖／翻攝福州晚報）

記者魏有德／綜合報導

大陸福建高速16日起正式實行「數位人民幣」全路段交易應用，包括通行費、休息區裡的加油、購物等消費皆可使用數位人民幣支付，成為大陸首個啟用數位人民幣全場景應用的高速公路路段。數位人民幣為法定貨幣，即使收款及付款方皆無網路也可使用，提升一般民眾「無鈔化」此用的便利性。

▲駕駛通過福建高速收費站時，使用數位人民幣支付。（圖／翻攝中新網）

《瀟湘晨報》報導，福建高速集團目前已與建設銀行福建省分行簽署戰略合作協議，雙方將持續加強金融創新合作，在現有數字人民幣應用場景試點基礎上加快推廣實施，並在全省高速公路交通服務領域適時推出相關優惠活動，搭建應用規模大、交易頻次高、使用人數廣的數字人民幣高速公路應用場景。

▲福建高速休息區內的商店也可使用數位人民幣支付。（圖／翻攝福州晚報）

「第一次用數字（數位，下同）人民幣交高速公路過路費，感覺還挺新鮮。」；「使用數字人民幣購物，還優惠了10元（人民幣，下同）。」途經福建高速公路長樂服務區、機場收費站的路段的多名民眾，藉由「數字人民幣」App，完成在服務區購物、加油、通行費的交易結算，代表數字人民幣支付方式在福建高速公路全場景應用成功落地。

隨著福建福州市及廈門市日前成為第三批數位人民幣試點地區，應用場景也在市區加快佈局。「數字人民幣+」為主軸的應用場景持續推進在衣、食、住、行、醫、遊、樂等便民場景執行。