三餐交給陳佩琪！柯文哲居隔在家1人1室　下午視訊主持防疫記者會

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊因於13日下午2時在府內接待ITS協會（中華智慧運輸協會）近1小時，因此17日晚間被衛生局匡列居家隔離10天，4月24日凌晨0時才能解隔。關於18日下午原定由柯文哲主持的台北市防疫記者會，台北市副市長蔡炳坤表示，改採線上方式進行。

柯文哲、黃珊珊於13日下午2時在台北市政府接待ITS協會（中華智慧運輸協會），並與貴賓進行實體會議，但其中一位貴賓因曾赴澎湖旅行團，同團有多人確診，該位貴賓（案34273）於15日採檢後，16日PCR陽性確診。柯文哲、黃珊珊17日下午接獲通知後，緊急赴醫院PCR，結果皆是陰性。

但台北市衛生局17日晚間表示，雖然16名與會人員全程皆有配戴口罩，但案34273於15日即開始出現症狀，16日PCR陽性確診（Ct值22），且該澎湖旅遊團已陸續出現多名確診者，且該會議場地為密閉空間，傳播風險較高，疾管科經疫調後，已匡列柯文哲、黃珊珊在內16人進行居家隔離，隔離至4月24日晚上0時止。

據了解，柯文哲被居家隔離地點採「在家一人一室」，根據最新中央防疫指引規定，只要經過清潔消毒，仍能跟家人共用衛浴設備，但除了洗澡與上廁所之外，柯文哲不得出房間，因此三餐應是由妻子陳佩琪負責。

針對柯文哲被居家隔離後的首日（18日）如何執行晨會，結果為何？台北市副市長蔡炳坤18日上午接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，台北市政府同樣於7時30分召開晨會，今天有2個重要案子要處理，一直到8時55分才結束，採用線上視訊方式進行，「其實跟平常沒什麼兩樣，今天晨會已經順利結束，正在召開疫情指揮中心記者會，一樣使用視訊。」

由於台北市政府計畫星期ㄧ、三、五由柯文哲召開防疫記者會，被問到18日下午記者會如何舉辦？蔡炳坤回應，媒體事務組已經規劃使用視訊方式召開，這是台北市政府第一次用視訊召開疫情記者會，媒體事務組正在進行測試中，不過台北市線上數位能力相當成熟，各種會議、記者會都可以用視訊舉辦，不會受到影響。