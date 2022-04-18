月入10多萬！癡情老闆娘嫁給初戀　竟命喪合歡山

▲警方花了2天，終於在合歡山谷尋獲陳女屍體，並吊掛至中橫公路。



圖文／鏡週刊

15年前，一名男子不滿罹患小兒麻痺的前妻糾纏，假意載她出遊，卻在飲料中摻入安眠藥將她昏迷殺害，並將屍體丟下合歡山谷。警方根據死者的手機通聯紀錄，並調閱高速公路休息站的監視器畫面，鎖定其前夫涉有重嫌，雖然凶手辯稱前妻是不慎墜谷，但法醫相驗後發現，屍體骨折處並沒有出血反應，認定是死後墜谷，戳破凶手謊言，順利替死者申冤。

案發時，家住屏東的45歲陳女，雖因小兒麻痺行動不便，但很有生意頭腦，除了經營彩券投注站，也擔任保險業務員，月入曾達十餘萬元。陳女年輕時感情生活空白，第一次談戀愛就遇上舌燦蓮花的黃清波，2人在2003年步上紅毯。婚後陳女發現丈夫好賭，前後拿出100多萬元，仍填補不了賭債錢坑，加上黃與多名女子往來密切，結婚一年半後，決定離婚。

▼陳女弟弟拿著姊姊的遺照，不捨她被前夫殺害、棄屍山谷。



但陳女還希望挽回婚姻，2007年2月，陳女邀黃一同到花蓮拜拜，黃佯裝同意，同時也萌生殺人念頭。當年3月2日深夜，黃清波與陳女碰面後，由他開著陳女的車前往花蓮，出發前他早已預謀將安眠藥加入飲料中，讓陳女喝下。

▼陳女屍體被尋獲時，正好是死後七七四十九天，凶手黃清波（右）當場下跪道歉。



隔天凌晨2點多，黃清波開車抵達合歡山區時，陳女已因藥效陷入昏迷，黃見狀趁機將她殺死，並繼續把車開到事先選定的隧道口前150公尺處，將屍體丟下懸崖，隨後開車前往南投仁愛鄉昆陽休息站，與前來接應的周姓女友會合。陳女外出後失去音訊，最後由妹妹出面向屏東縣警局內埔分局報案協尋。警方調出陳女的手機通聯紀錄，認為黃清波涉嫌重大，將他約談到案，但黃只坦承有聯繫過前妻。同年四月，警方調出關廟休息站的監視器畫面，黃才坦承載陳女出遊，但堅稱是她坐在路邊護欄看風景不小心墜崖死亡，他因害怕才將陳女的東西沿路丟棄，並讓車衝下山谷。

▼黃清波將前妻的車開到無護欄的山路邊，從車外鬆開手煞車，讓車衝落山谷。



但法醫相驗遺體發現，死者的骨折處卻無出血反應，若是生前墜谷，骨折處應會有出血反應，所以判定是先遭殺害後，才被拋落山谷。法院認定他確實殺人，最後將他依殺人罪判處無期徒刑定讞。

▼警方在合歡山谷中，陸續尋獲死者陳女的隨身物品。







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