「寧住墓園也不願回家」…她被逼婚逃家4年　見老父現身秒淚崩

▲魯女逃家4年後被發現在墓園遊蕩。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

在一些民風相對保守的地區，自由戀愛還是不被允許的。中國大陸一名現年31歲的女子，因不滿父母單方面決定婚事而逃家，且這一走竟長達4年時間，等女子最近被發現在墓園遊蕩時，不僅身無分文還有些精神恍惚，見到苦尋她多年的父親也不叫對方一聲爸，只是不斷掩面哭泣。

綜合陸媒報導，這名來自湖北農村的魯姓女子，4年前在家人的安排下與鄰村的男子訂婚，但兩人經過幾次見面後，魯女卻發現自己不喜歡對方，於是想提出退婚，然而魯女家人認為一旦退婚「以後不好找對象，對家裡也不好」，拒絕女兒的要求，而魯女也因此不再和父母說話，打算用冷戰方式讓家人改變決定。

▲魯女見到父親後不斷啜泣。（圖／翻攝自微博）



魯爸和魯媽眼見繼續耗下去不是辦法，乾脆單方面和男方家人談妥婚事，而就在兩老以為製造出既定事實就能讓女兒屈服時，魯女居然在「結婚當天逃婚」並離家出走。魯家人以為從未出過遠門的魯女不會走太遠，怎料找遍了所有能找的地方，依然沒發現魯女的蹤跡，之後還發出人民幣10萬元（約新台幣45萬元）的懸賞，希望外界幫忙尋找女兒。

魯女逃家4年後，終於在今年4月15日被發現在廣東東宛的某處墓園遊蕩，發現魯女的村民表示她雖然全身髒兮兮、精神也有些恍惚，但衣服不是很破爛的那種，等通報愛心單位協助才發現魯女居然逃家長達4年。而就在父女重逢那一刻，魯女雖淚流滿面但沒叫過對方一聲爸爸，魯爸則說自己會好好對待女兒，「同樣錯誤不會再犯第2次」。至於懸賞的部分，確認魯女身分的志工及其單位已拒絕魯爸的報酬。

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