快訊／本土連3天破千！今+1210　另增93例境外移入

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增1210例本土個案和93例境外移入，另增加7人中重症。而今日本土個案分佈全台19縣市，新北410例最多，其次依序為台北201例、桃園180例、基隆107例和花蓮119例。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心公布4/17確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之1,210例本土病例，為566例男性、644例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年4月6日至4月17日，其中包含663例為無症狀感染。個案分佈為新北市(410例)，臺北市(201例)，桃園市(180例)，花蓮縣(119例)，基隆市(107例)，宜蘭縣(52例)，高雄市(35例)，臺中市(22例)，臺東縣(21例)，屏東縣(14例)，臺南市(10例)，新竹市(9例)，彰化縣(8例)，新竹縣(7例)，雲林縣(6例)，苗栗縣(5例)，南投縣(2例)，嘉義市及嘉義縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為41例男性、51例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(16例)，菲律賓(3例)，泰國及印尼(各1例)移入，另72例調查中。入境日介於今年4月7日至4月16日。

指揮中心指出，今年4月16日公布之案32718、案32723本土病例，經疫調後，個案分別於今年4月12日及3月23日自越南入境，改判為境外移入病例。

這波本土疫情目前中重症累積46例，當中有3例重症、2例死亡。其中有一例重症患者是未滿5歲孩童，該孩童本身無慢性病史，4/14早上採檢，傍晚出現比較嚴重症狀，晚上確診後住進加護病房，出現急性腦炎併多重器官異常，使用呼吸器，藥物用上類固醇、免疫調節劑，目前病況嚴重，醫院全力救治中，是兒童首例重症個案。