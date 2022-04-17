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學校封控「沒有飯吃」！19歲學生癱軟倒地亡　醫診斷：心臟驟停

▲家屬到學校討說法。（圖／翻攝自正觀新聞）

▲家屬到學校討說法。（圖／翻攝自正觀新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西工商職業學院一名19歲的張姓學生4月2日在操場猝死，家屬事後控訴，孩子之前沒有隱疾，醫院診斷結果為心臟驟停，懷疑封校期間多日未飲食後劇烈運動所致。家屬表示，「當天到校後，孩子反映沒有飯吃，理由是已過飯點校方不管。之後一直都是斷斷續續吃飯，4月1日到4月2日生命結束，沒有就餐紀錄。」

據《正觀新聞》報導，4月13日，家屬稱，張姓學生今年19歲，河北邯鄲人，是陝西工商職業學院大數據專業的一名學生，寒假結束後，張姓學生於3月26日從邯鄲返回西安到學校報到，3月26日至4月2日按學校安排進行防疫隔離。

家屬透露，4月2日上午10點左右，隔離結束，張姓學生走出隔離樓。下午2點左右，在校上體育課期間在操場倒地，「我們從派出所的監視器畫面中了解到，孩子倒地後15分鐘校醫趕來進行了搶救，25分鐘後救護車趕到，當時已經沒有生命徵象了。」

在張姓學生被送往醫院後，校方在下午3點左右通知了張姓學生的家屬。家屬立即從老家邯鄲趕往西安，到西安時已經是半夜12點。家屬表示，警方已經排除了刑事案件，醫院的診斷結果為心臟驟停，目前張姓學生還沒有進行屍檢。

家屬控訴，在校隔離期間，學校對學生們實行粗放式管理，飲食方面由同宿舍輪流送飯，「當天到校後，孩子反映沒有飯吃，理由是已過飯點校方不管。之後一直都是斷斷續續吃飯，4月1日到4月2日生命結束，沒有就餐紀錄。」

家屬悲痛稱，「孩子之前沒有隱疾，我們這邊懷疑是飲食得不到保障導致營養不良，再加上劇烈運動，導致孩子猝死。前兩天跟學校交涉過，學校方面僅願意承擔喪葬費、醫療費等人道主義賠償。」

4月13日，校方宣傳部多名工作人員均表示，「對此事不知情。」為此，知名公益律師趙良善表示，如果在張姓學生隔離期間，學校未保障張姓學生的就餐，或者未盡到及時搶救的義務，且學校的這些行為與張姓學生的死亡存在一定的因果關系，那麼學校對張姓學生的死亡存在一定的過錯，學校需承擔部分過錯賠償責任。相反，如果學校保障了張姓學生的就餐，而且盡到了及時搶救的義務，那麼學校無過錯，不需承擔賠償責任。

趙良善建議，張姓學生的家屬可委托專業鑑定機構對張姓學生的死因以及張姓學生的死亡與學校的行為是否存在一定的因果關係予以鑑定，以鑑定結果為準。同時建議學校盡量與張姓學生的家屬協商解決，如協商不成，張姓學生的家屬可訴諸法院，以維護其合法權益。

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