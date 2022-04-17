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19歲男膀胱「剩乒乓球大小」　醫眼尖揪出原因

▲下體疼痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲男子吸食K他命，血尿送急診。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名19歲男子的膀胱只剩下跟「乒乓球」一樣大，醫師說，根據經驗，應該是K他命癮君子的後遺症，「別讓K他命啃食你的人生」。

泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修近日在「泌密會客室」臉書粉專表示，幾天前收到急診照會，是一名19歲的年輕男性，主訴頻尿、血尿，原以為只是泌尿道感染，但由於急診醫師眼尖發現針孔，同時病患又伴隨著下腹疼痛、腎臟指數高。

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醫師指出，經過電腦斷層，才發現男子的膀胱只剩下跟乒乓球一樣大，同時又不規則增厚的情形，根據經驗，應該是K他命癮君子的後遺症，真的為他惋惜。

醫師解釋，K他命是一種中樞神經傳導抑制劑，大約是在1960年代被發現，由於有良好的止痛效果，即便是現在小朋友、甚至是插管時，醫師都常會使用這類的藥物；在越戰時期，K他命也因為其優異的止痛效果，曾被廣泛使用於戰場上，但其嚴重的上癮性與副作用，直到現在仍然沒有很好的解套方式。

▼醫師提醒，K他命的代謝產物會刺激膀胱。（圖／資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局19日深夜在高榮里民宅查獲天九牌職業賭場，現場查扣K他命毒品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

醫師說，K他命在人體生理學上主要是透過膀胱代謝，但K他命的代謝產物會刺激膀胱，導致慢性的膀胱發炎，起初的發炎可能只是輕微的出血，也常被誤認成為泌尿道感染，但隨著時間拉長，膀胱發炎會變成慢性纖維化，除了膀胱容積會因為纖維化縮小之外，常常會伴隨有膀胱疼痛與血尿的問題，這會讓得到疾病的人苦不堪言。

醫師表示，人的膀胱一般可以承受300-400cc的尿液，才會需要去解尿，但這類的病人嚴重的話，30cc就會產生尿意，甚至5-10分鐘就要跑一趟廁所，治療困難最後會需要反覆住院，甚至需要切腸子進行膀胱修補。

醫師提到，但不只是膀胱纖維化，K他命所引起的纖維化，有時會影響到輸尿管，讓輸尿管狹窄，當完全的阻塞，隨之而來的就是腎臟積水與功能喪失，甚至有一案例因此必須長期置放輸尿管引流支架，生活品質受到嚴重的影響。

醫師提醒，揮灑青春有各種方法，選擇毒癮真的是最不好的方式，試想，年紀輕輕就失去了膀胱，未來的日子會有多難過，這樣是無法擁有精彩美好人生的；相較於日韓將K他命視為跟海洛因一樣等級的毒品，台灣對於K他命的管控，他們認為應該要更積極些，避免讓台灣有大好前途的年輕人們終身遺憾、遺憾終身。

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