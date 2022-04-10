　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

剛交女友！他驚見「下體白白的」　多人塞爆門診

▲▼打手槍、下體、睪丸、蛋蛋、生殖器。（圖／記者李佳蓉攝）

▲醫師提醒，一定要每天以清水仔細清潔包皮冠狀溝以及龜頭表面。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

有多名年輕男性剛交女朋友，發現自己下體有「白白的東西」，因此慌張求助泌尿科醫師，「我是不是得到性病了」？對此，醫師解釋，這是「包皮垢」，是正常的生理代謝物；但如果今天包皮垢味道特別重，顏色不再是白色到淡黃色的區間，甚至是綠色，搭配上尿尿會刺痛，還是要看診。

泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修近日在「泌密會客室」臉書粉專表示，春天真的是個適合談情說愛的季節，最近又因為眾男人的私密處問題，而門診爆量！

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫師說，每到這種季節，就會有很多剛交了新女友的年輕男性，來看診詢問「怎麼最近要清洗GG的時候，都會特別多白白的東西？而且好像最近味道特別重！我是不是得到性病了？！」

醫師解釋，這是「包皮垢」，是正常的生理代謝物，人體的皮膚在正常的情況下會分泌皮脂；同樣的，龜頭也會分泌皮脂，大多數皮膚的皮脂會因為與衣服的摩擦或是洗澡，就被代謝掉。

▼醫師說，包皮垢如果味道很重，還是要小心泌尿道感染。（示意圖／記者李佳蓉攝）

下體,那邊,私密處,生殖器。（示意圖／記者李佳蓉攝）

醫師指出，但如果今天包皮是包覆著龜頭的情況下，包皮脂就會開始累積在包皮內側與龜頭的空隙之間，並與尿液中的分泌物或沉積物混合，脫水之後就形成包皮垢。

許多年輕男性特別擔心詢問，怎麼愛愛後的那幾次清洗，包皮垢都特別多？醫師提到，這是因為愛愛過後，男性的生殖器相關腺體，仍然會有一些分泌物，像是前列腺液、尿道球腺液等等，當分泌物越多，到包皮下與上述的包皮脂混合產生的量就會變多，相對的，包皮垢量也就會變多，但多數男性並不知道後面的醫學原因，直覺就會認為，是因為愛愛得了性病，所以讓包皮垢變多。

醫師表示，包皮垢如果味道很重，還是要小心泌尿道感染，儘管上述提到包皮垢大多是正常的，但如果不洗、甚至無法洗（像是包莖的情況）包皮垢，經年累月就像是不刷的小便斗，越來越髒越來越臭、甚至變成結石 。

醫師提醒，一定要每天以清水仔細清潔包皮冠狀溝以及龜頭表面，並得把皮層隙內的包皮垢輕輕帶出來；如果有包皮過長且平時龜頭無法外露的男性，建議洗後要將生殖器擦乾，等龜頭、冠狀溝乾燥，或是用涼風（風扇）吹乾後，再穿上外褲，如此才能常保生殖器乾爽並避免異味產生。

醫師說，但如果今天你的包皮垢味道特別重，顏色不再是白色到淡黃色的區間，甚至是綠色，搭配上尿尿會刺痛，這時候還是要請各位兄弟們，可能要「進廠檢修一下」，透過尿液或血液分析，幫你找出是否真的有感染，或是元兇是誰。

►西莎特價了！讓狗狗吃得開心又健康

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
老董亂倫40年　竟要孫子喊她媽！人妻罹病還被笑
快訊／新北「輕症在宅」防疫包曝光！　有泡麵、快篩劑10隻
美軍兵推中共武力犯台！　4可能場景曝光
若台灣大爆發　他：保守估計2個月死2000人
快訊／北港武德宮前陣頭鬥毆！　15人被移送
打完第3劑！　啦啦隊女神「連7天狂冒1症狀」傻了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

秒讀秒回其他女人還喊「小XX」！正宮崩潰攤牌　老公1舉動引眾怒

若台灣大爆發　他：保守估計2個月死2000人

重症清零「這1動作」才是重點！前台大醫曝7大減災方向

快訊／本土續破400例？　陳時中14:00說明

剛交女友！他驚見「下體白白的」　多人塞爆門診

不斷更新／宜蘭聖母護專學生確診「期中考取消」　全台累積206校停課

國內線機票4／30起漲價！漲幅最高6.6％「飛離島最多漲147元」

快訊／桃園楓樹國小學童發燒！自行到院採檢確診　全校緊急停課

快訊／今年第2號颱風梅姬形成　氣象局：對台灣無直接影響

屏基護理師二、三採陰！11日恢復作業　院方：疫情期中考ALL PASS

武德宮前200人開打！豪車被砸退　警車衝進「下車非警員」全場傻眼

理事長16歲兒遭霸凌「輕生2次才解脫」　劉在錫採訪眼眶泛紅：一定要去求助

桃園越獄犯偷單車飆129km　落網稱想參加「大甲媽遶境」

侯佩岑看大S：電影也寫不出那樣　安排碰面具俊曄...曝小S「姊夫只有她能叫」

想超車！休旅車撞違停車輛　180度翻肚躺地「幸無大礙」

金材昱Krystal接吻了！　心動才幾天...畫風突變枕頭戰

普渡三公降駕出巡整晚不眨眼　猛灌58度高粱！不給就鬧脾氣

鄰居控她半夜開門「整層都是狗叫聲」！ 米可白無奈：能做的我都做了

飯飯從天而降輕K六角恐龍　愣3秒快狠準一咬...獵食空氣

在家用跑步機全程坐著跑？　偷懶啤酒肚大叔運動超愜意

秒讀秒回其他女人還喊「小XX」！正宮崩潰攤牌　老公1舉動引眾怒

若台灣大爆發　他：保守估計2個月死2000人

重症清零「這1動作」才是重點！前台大醫曝7大減災方向

快訊／本土續破400例？　陳時中14:00說明

剛交女友！他驚見「下體白白的」　多人塞爆門診

不斷更新／宜蘭聖母護專學生確診「期中考取消」　全台累積206校停課

國內線機票4／30起漲價！漲幅最高6.6％「飛離島最多漲147元」

快訊／桃園楓樹國小學童發燒！自行到院採檢確診　全校緊急停課

快訊／今年第2號颱風梅姬形成　氣象局：對台灣無直接影響

屏基護理師二、三採陰！11日恢復作業　院方：疫情期中考ALL PASS

白雲「大頭照是狗」線上交友　　楊繡惠解密約炮軟體

電子股明剉咧等？半導體需求拉警報　美重量級個股遭調降目標價

快訊／土城麵包車違規左轉遭撞　波及11汽機車…女司機昏迷送醫

蘇智傑自打球左膝骨裂　羅薩拉傷有待觀察

陸專家：「不清零也不躺平」行不通　允許「低度流行」有兩大問題

U18旅美齊發威！李灝宇長打帶2打點　陳柏毓、鄭宗哲投打秀

「蜘蛛人」爬7樓外牆闖民宅　偷2罐啤酒解渴失風慘了

南瀛5大香－學甲香祭典　藝閣小朋友戴上防護面罩

快訊／快篩劑10隻、口罩、泡麵　新北「輕症在宅」防疫包曝光

蘋果傳推「雙USB-C」充電器　分析師：已開始量產

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

本土+442！　有症狀快做1件事

單日本土恐破萬？　他估算出在這天

威力彩連15槓！明飆6.6億　4星座有福報

高雄四維國小深夜宣布停課10天：別回來打球

車遭擦撞　正妹發現一張字條哭了

明多雲偏熱！西部高溫飆30°C　好天氣會到下周三

恐雙颱共舞「藤原效應」　變天時間曝

剛交女友！他驚見「下體白白的」　多人塞爆門診

本土超過50人打3劑染疫！高端突破性感染最少

梅姬最快今生成！馬勒卡估明變中颱　轉雨降8℃時間曝

快訊／宜蘭冬山鄉23：45發生規模3.9地震　網傻：以為卡車撞房子

陳時中記者會「4度吸鼻子」！醫驚：是過敏還是感冒？

變天剩15度！2號颱生成時間曝

他「出車又出人」幫開禮車　收到紅包傻眼

更多熱門

相關新聞

21歲男「想壞壞」下體狂流透明液體　慌張求診

21歲男「想壞壞」下體狂流透明液體　慌張求診

一名21歲年輕男子發現生殖器分泌透明狀液體，因此慌張求助泌尿科醫師，才知這是「前列腺液」。醫師說，前列腺液有「分解精液」的重要功能。

他哭被戴綠帽「妻又懷孕」　醫揭關鍵：是你的

他哭被戴綠帽「妻又懷孕」　醫揭關鍵：是你的

帥哥5年猛換女友原因曝　醫驚台人嚴重低估這問題

帥哥5年猛換女友原因曝　醫驚台人嚴重低估這問題

28歲男神情古怪看泌尿科　醫追問得知驚人原因

28歲男神情古怪看泌尿科　醫追問得知驚人原因

別再糾結尺寸！泌尿醫授「3招」：小也能快樂加倍

別再糾結尺寸！泌尿醫授「3招」：小也能快樂加倍

關鍵字：

陳偉傑羅詩修包皮垢

讀者迴響

熱門新聞

她載交友軟體連約16男　大讚：省錢又飽

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星在場」護白狼！網怒打臉

大甲媽遶境驚見「金鐘主持人」扛轎還願！

「媽祖婆生氣了」！白狼帶隊搶轎爆衝突

護理師值班16小時！回家見男友床上摟小三

本土+442！　有症狀快做1件事

「愛吃2類食物」長息肉拒切！她拖2年…醫：第三期了

單日本土恐破萬？　他估算出在這天

重機女神900張色照瘋傳！去年才爆不雅片外流　

張惠妹開唱「驚見天后坐台下」！

禿頭男「戒洗髮精」改清水洗頭！6年後頭髮奇蹟長回

金世正《社內相親》完結秒剪成俏麗短髮

連千毅身邊辣妹「卸妝全素顏」模樣曝光！

屏東「天上人間」多好玩？5原因讓人進去不想出來

2歲女童解隔返家！睡覺喊一句話母哭了

更多

最夯影音

更多
武德宮前200人開打！豪車被砸退　警車衝進「下車非警員」全場傻眼

武德宮前200人開打！豪車被砸退　警車衝進「下車非警員」全場傻眼
理事長16歲兒遭霸凌「輕生2次才解脫」　劉在錫採訪眼眶泛紅：一定要去求助

理事長16歲兒遭霸凌「輕生2次才解脫」　劉在錫採訪眼眶泛紅：一定要去求助

桃園越獄犯偷單車飆129km　落網稱想參加「大甲媽遶境」

桃園越獄犯偷單車飆129km　落網稱想參加「大甲媽遶境」

侯佩岑看大S：電影也寫不出那樣　安排碰面具俊曄...曝小S「姊夫只有她能叫」

侯佩岑看大S：電影也寫不出那樣　安排碰面具俊曄...曝小S「姊夫只有她能叫」

想超車！休旅車撞違停車輛　180度翻肚躺地「幸無大礙」

想超車！休旅車撞違停車輛　180度翻肚躺地「幸無大礙」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面