剛交女友！他驚見「下體白白的」　多人塞爆門診

▲醫師提醒，一定要每天以清水仔細清潔包皮冠狀溝以及龜頭表面。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

有多名年輕男性剛交女朋友，發現自己下體有「白白的東西」，因此慌張求助泌尿科醫師，「我是不是得到性病了」？對此，醫師解釋，這是「包皮垢」，是正常的生理代謝物；但如果今天包皮垢味道特別重，顏色不再是白色到淡黃色的區間，甚至是綠色，搭配上尿尿會刺痛，還是要看診。

泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修近日在「泌密會客室」臉書粉專表示，春天真的是個適合談情說愛的季節，最近又因為眾男人的私密處問題，而門診爆量！

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醫師說，每到這種季節，就會有很多剛交了新女友的年輕男性，來看診詢問「怎麼最近要清洗GG的時候，都會特別多白白的東西？而且好像最近味道特別重！我是不是得到性病了？！」

醫師解釋，這是「包皮垢」，是正常的生理代謝物，人體的皮膚在正常的情況下會分泌皮脂；同樣的，龜頭也會分泌皮脂，大多數皮膚的皮脂會因為與衣服的摩擦或是洗澡，就被代謝掉。

▼醫師說，包皮垢如果味道很重，還是要小心泌尿道感染。（示意圖／記者李佳蓉攝）



醫師指出，但如果今天包皮是包覆著龜頭的情況下，包皮脂就會開始累積在包皮內側與龜頭的空隙之間，並與尿液中的分泌物或沉積物混合，脫水之後就形成包皮垢。

許多年輕男性特別擔心詢問，怎麼愛愛後的那幾次清洗，包皮垢都特別多？醫師提到，這是因為愛愛過後，男性的生殖器相關腺體，仍然會有一些分泌物，像是前列腺液、尿道球腺液等等，當分泌物越多，到包皮下與上述的包皮脂混合產生的量就會變多，相對的，包皮垢量也就會變多，但多數男性並不知道後面的醫學原因，直覺就會認為，是因為愛愛得了性病，所以讓包皮垢變多。

醫師表示，包皮垢如果味道很重，還是要小心泌尿道感染，儘管上述提到包皮垢大多是正常的，但如果不洗、甚至無法洗（像是包莖的情況）包皮垢，經年累月就像是不刷的小便斗，越來越髒越來越臭、甚至變成結石 。

醫師提醒，一定要每天以清水仔細清潔包皮冠狀溝以及龜頭表面，並得把皮層隙內的包皮垢輕輕帶出來；如果有包皮過長且平時龜頭無法外露的男性，建議洗後要將生殖器擦乾，等龜頭、冠狀溝乾燥，或是用涼風（風扇）吹乾後，再穿上外褲，如此才能常保生殖器乾爽並避免異味產生。

醫師說，但如果今天你的包皮垢味道特別重，顏色不再是白色到淡黃色的區間，甚至是綠色，搭配上尿尿會刺痛，這時候還是要請各位兄弟們，可能要「進廠檢修一下」，透過尿液或血液分析，幫你找出是否真的有感染，或是元兇是誰。