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小老闆哭被戴綠帽「老婆又懷孕」　醫揭關鍵：孩子是你的

▲▼孕婦,博愛座,懷孕,公車,大肚子,讓座（圖／記者姜國輝攝）

▲小老闆的老婆懷孕，將生下第三胎。（示意圖／圖中人物和新聞無關／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名雙寶爸、事業有成的小老闆落淚表示，「我好像被戴綠帽了，我的老婆又懷孕了」，因為他才做完結紮手術。後來醫師發現「誤會大了」，因為結紮手術後還是可能讓女方懷孕，才化解這場家庭糾紛。

泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修1日在「泌密會客室」臉書粉專表示，這名46歲小老闆在診間眉頭緊鎖，談話中都感受得到他內心沉鬱的氣氛，被問是不是和老婆吵架了，他兩行男兒淚就流下來。

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「這突如其來落淚，還真讓診間的大家有些措手不及」，醫師說，拿衛生紙的拿衛生紙，拍背的拍背，一下診間亂成一團，好不容易安撫了小老闆的情緒，才聽到他緩緩說「我好像被戴綠帽了，我的老婆又懷孕了…」

醫師指出，聽到這大概猜到了7、8分，因為兩個月前，才幫小老闆做了「結紮手術」，那天手術儘管老婆沒跟來，但現在妻子懷孕讓他很受挫，懷疑被戴綠帽。

▼小老闆做完結紮手術沒避孕。（示意圖／圖中人物和新聞無關／記者李佳蓉攝）

▲▼打手槍、下體、睪丸、蛋蛋、生殖器。（圖／記者李佳蓉攝）

醫師拍了拍小老闆的肩膀，「你是不是做完結紮後，就完全沒避孕」，見對方點了點頭，醫師接著說「那孩子應該還是你的，你的老婆應該沒有幫你戴綠帽！」他一臉狐疑問說，「怎麼可能，我都結紮了，如果結紮還會懷孕，那哪是結紮手術？」

醫師解釋，是的，結紮手術後還是可能會懷孕！關鍵在於有部分的精子，殘留在輸精管跟前列腺的精蟲，結紮手術主要是讓將輸精管阻斷，讓後來新生的精子無法通過被截斷的輸精管，也就無法擊發射出精子無法進入精液，也就沒辦法受孕。

醫師說，但如果剛結紮完，部分的精子仍存活在前述地方，這時如果愛愛，這些「僅剩」的精子同樣也會跑出來到女性的陰道中，如果運氣好就可能會懷孕；所以做結紮手術後，是建議2個月或15次射精後，驗過精蟲才能無限之戰。

醫師表示，小老闆聽完他們的解釋破涕為笑，評估之下，應該還是會把孩子生出來，能化解一場家庭糾紛，也算是功德無量。

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