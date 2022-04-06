「想壞壞」下體狂流透明液體　21歲男慌張：怕得性病

▲該男子說，想到壞壞的事情，透明狀液體就會不斷流出來。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名21歲年輕男子發現生殖器分泌透明狀液體，因此慌張求助泌尿科醫師，才知這是「前列腺液」。醫師說，前列腺液有「分解精液」的重要功能。

泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修5日在「泌密會客室」臉書粉專表示，這名年輕21歲小夥子在診間說，不知道為什麼，最近看謎片的時候，下體都會分泌一些透明狀液體，沒什麼味道，甚至有時即便只是想到「壞壞的事情」，透明狀液體就會不斷地流出來，生怕自己得到性病，所以跑來諮詢。

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醫師解釋，其實這個透明狀的液體是「前列腺液」，根據統計顯示，前列腺液占了大約精液的15-30%，如果以正常男性的精液量2-6毫升來說，前列腺液大約就占了1-2毫升。

「疑？精液不是只有睪丸分泌的嗎？怎麼還有前列腺液？」醫師指出，精液的組成其實不完全是睪丸所貢獻的喔，睪丸主要是提供精液中的精子，其他精液中的成分則是副睪、輸精管、前列腺等等男性生殖器所分泌的。

▼醫師說，前列腺液有「分解精液」的重要功能。（示意圖／記者陳俊宏攝）

醫師說，前列腺液中的營養物質，能為精子提供養分，同時前列腺液帶有稍微的弱鹼性，能有效降低陰道中的酸性環境，提升精子的存活機率；除此之外，前列腺液有個很重要的功能「分解精液」。

醫師指出，男性剛射出的精液，是處於黏稠的半凝固狀態，這是因為精囊分泌液中有「凝固因子」在作用；如果從生物演化的角度來看，這最主要的目的，是要讓精液留在女性的陰道中，不會隨意流出，增加受孕的機率。

醫師表示，問題就來了，如果把精液中只有精囊所分泌的「凝固因子」，那麼精子就會被困在子宮頸而動彈不得，這樣該怎麼受孕呢？就必須要靠前列腺液中的「液化因子」，大約在精液射出15-20分鐘後，「液化因子」像是透明質酸酶等等，會開始作用，分解上述的「凝固因子」，讓精液變稀。

醫師指出，這時候精子會被釋放，同時前列腺液中含有精蟲的營養物質，能夠提供精子運動的能量；此時，精子就會開始往子宮、輸卵管、卵巢的方向前進，完成與卵子的受精作用。

醫師提醒，前列腺液體在正常情況會是「透明的」，而且通常沒什麼味道，如果發現流出來的液體變成其他顏色濁濁的，甚至還有尿道不舒服時，這時確實有可能是泌尿道的感染，要趕快就醫檢查。