全台首座2022德國iF設計獎　嘉義聖保羅獲室內設計類金獎作品

▲▼ 嘉義聖保羅烘焙花園獲德國iF室內設計類金獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市聖保羅烘焙花園成立於1991年， 在品牌三十週年之際，榮獲2022德國iF設計獎室內設計類金獎，為台灣烘焙業首家，成功讓傳統麵包店搭上設計列車，開啟一條嶄新的道路。

聖保羅烘焙花園創辦人蘇勁威表示，「企業轉型」簡單四個字，但在實踐的路上困難重重，我們積極推動各項烘焙文化、設計美學，將冠軍職人的精神延續到嘉義美食推廣，全面提升噴水門市整體環境，打造獨特「輕時尚美學」與「食品健康」關鍵，秉持將最好的呈現給顧客的初衷，我們希望它不僅僅是一間麵包店，而是透過創新設計聯結起人與人的情誼。

「讓傳統麵包店不只是麵包店！」蘇勁威說，除了用美味拉近與顧客的距離，也希望透過空間設計，讓消費者看見聖保羅的用心，充滿童話的趣味，一層一層延伸的屋頂就像兔子洞，陽台綠植都市中的仙境，期待在都市中踏著繁忙腳步的每個人，都能留心駐足這處祕密花園。

「聖保羅烘焙花園的成立，來自一位少年的摯愛」蘇勁威提到，在物質缺乏的五十年代，母親總會在發薪水的那一天，帶回一條無比珍貴的麵包，這是每個月最期盼的一天，不僅是西點的特有香甜，更是與家人一起分享的幸福滋味。

蘇勁威表示，等成年長大後，他希望將這份童年單純的美好延續，做出讓人感覺幸福的糕點，而這個夢想，他花了一輩子追求，聖保羅30年來總共獲得十次的全國及世界(冠軍)冠軍數量，30年來全國最高紀錄至今無人能破，蘇勁威希望「讓每一個重要時刻都有聖保羅，交織出更多美好的滋味與回憶！」

蘇勁威說，1991年聖保羅自嘉義發跡，數十年來遵循對烘焙的初衷，希望能將糕餅麵包的美味傳遞給更多人，讓每個人心中都有一段屬於聖保羅的美好記憶；傳遞美味第一步，始於對食材的堅持，再加上自行培育的天然乳酸酵母菌，「美味與幸福，自然發酵！」

傳遞美味第二步，來自不斷精進烘焙工法，承襲歐洲最道地的製餅工法，每一個作品都注入職人精神與熱情，成為全台唯一榮獲二星級獎章殊榮的品牌，更榮獲比利時美食獎「iTQi國際風味評鑑』世界級認可，2021年也拿下國際蒙特獎世界食品類品質評鑑大賞金獎。

傳遞美味第三步，就是堅持永遠要給客人最好的，以創造幸福滋味為出發點，致力於研發創新各種糕餅麵包，堅持每日現做、不添加任何防腐劑，「您咬下的每一口,除了美味,更多了健康」，用屬於南部人的熱情與憨直，打造獨特烘焙文化及多樣化選擇，「聖保羅」不只是烘焙品牌，更是傳遞喜悅與幸福的使者。