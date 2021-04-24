大甲媽禮生超正！性感禮服吸48萬人追蹤　素顏照曝光讓網瘋了

▲寧寧日前擔任大甲媽的禮生，近日PO出素顏照（右圖）讓網驚艷。（圖／寧寧Ning授權提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅趙采瑄（寧寧Ning）在IG上有48.2萬人追蹤，臉書則有近38萬粉絲。寧寧日前擔任大甲鎮瀾宮天上聖母回鑾的禮生，華麗的頭飾配上禮服驚艷不少網友，沒想到她PO出素顏照後，更是讓2.2萬人朝聖大讚。

寧寧15日與台南舞魅孃合作，擔任大甲鎮瀾宮天上聖母進香回鑾的禮生，照片曝光後讓不少網友為之瘋狂。對此，寧寧也表示，頭飾真的非常重，「好想問媽祖的頭怎麼都不會痛」，「這衣服真的太危險，頭飾也很危險」。

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▲▼寧寧在IG上有48萬人追蹤。（圖／寧寧Ning授權提供）



寧寧22日在臉書PO出只畫一條眼線的素顏照，瞬間吸引2.2萬人朝聖按讚。網友紛紛留言，「這樣的妳很單純很鄰家女孩，不錯不錯」、「寧寧只要是素顏一定好看」、「素顏的女生真的很漂亮，很好看呢」、「素顏化身國民初戀了」、「素顏比化妝好看耶」。然而面對網友的留言，寧寧也說「好奇怪唷大家都喜歡素顏但我自己超不愛」。

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▼寧寧時常分享生活照及好身材。（圖／寧寧Ning授權提供）

