新北確診男遊金門3天2夜！10足跡踩遍各景點　入住這間民宿

▲0416金門防疫記者會。（圖／林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門縣衛生局今（4/16）上午接獲新北市通知，4/13確診案31242，4/11至4/13曾到金門自由行。該案為新北市40多歲男性，已完成三劑新冠疫苗接種，於4/11搭乘立榮航班B7-8819抵達金門，當日有咳嗽及喉嚨痛之症狀，4/13搭乘立榮航空B7-8820回台，因身體不適，自行在家快篩陽性後至醫院PCR陽性確診。

該個案在金門的足跡，包含有慈湖、模範街、獅山砲陣地等場域，目前已陸續完成環境清消。用餐部份包含有山西拌麵長榮商行（4/12中午12時許）、喜悅小館（4/12晚間18時）、金山找咖啡廳（4/13下午13時許），該案入住為「落番至南洋」民宿。

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上述場域於今日（4/16）上午匡列居家隔離者共計7人，經PCR採檢，3位報告陰性，4位仍在檢驗中，採檢後並入住防疫旅館。另該個案所轄管理縣市將會針對航班及其他密切接觸者進行匡列。

另外，針對金門4例確診者，已有3例痊癒出院；另外還有1例在金門醫院治療，狀況穩定。4例確診者匡列之居家隔離者已全數解除居家隔離，進入7天自主健康管理。

▼案31242遊金門足跡。（圖／金門縣政府提供）