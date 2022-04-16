金日成110歲冥誕　罕見未辦閱兵式！官媒直播金正恩「連人都沒來」

▲北韓15日適逢「太陽節」平壤市區盛大舉辦慶祝活動。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

北韓（朝鮮）15日在首都平壤盛大舉辦「太陽節」煙火秀、遊行和燈會等一系列歡慶活動，慶祝前領導人金日成110週年冥誕。在金日成廣場舉行的「太陽節慶祝青年學生晚會」上，數萬名學生穿著鮮豔亮麗的傳統服飾或西裝一同歌舞。然而，官媒轉播中並未見到金正恩的身影，先前預測的夜間閱兵式也沒有舉辦。

▲北韓領導人金正恩15日現身金日成廣場，但並未向群眾發表公開談話。（圖／路透）

綜合路透、BBC報導，北韓領導人金正恩15日與第一夫人李雪主前往金日成陵墓悼念，並出席了在金日成廣場舉行的「中央報告大會與平壤市群眾遊行」。報導稱，他與幹部們一起登上看台，向市民揮手致意，但據悉金正恩本人未公開發表談話。當天晚間，朝鮮中央電視台罕見進行現場轉播，將廣場上慶祝數萬名學生戴著口罩歌舞、排字的畫面播送至全國，金正恩也並未到場。

▲北韓15日太陽節當天，金正恩攜夫人李雪主前往安放金日成、金正日遺體的錦繡山太陽宮參謁。（圖／路透）

▲BBC指出，太陽節定於前領導人金日成誕生的4月15日，對於北韓而言，是建國神話開始的最重要的一天。（圖／路透）

據了解，官媒隨後也轉播了在平壤市中心的華麗燈會、大同江邊的噴泉與煙火秀等活動畫面。不僅如此，為了迎接太陽節，北韓早在15日之前就曾舉辦了各種慶祝音樂會、藝術展和意識型態研討會，還特別發行了金日成110週年冥誕紀念郵票，以及朝鮮人民軍公布近100名將軍的晉升等人事安排。然而，當天晚上並沒有舉行各界預期中的盛大閱兵式。

▲金正恩15日站在廣場高台上向人民揮手致意。（圖／路透）

北韓在2020年勞動黨創立75週年、2021年1月勞動黨第8次大會等紀念日時都曾透過閱兵式展示正在研發或研發完成的新武器。世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長表示，今年3月北韓才剛宣稱試射了新的火星17型洲際彈道飛彈（ICBM），卻被韓美當局評價為火星15型，此後為了完善技術，可能沒有足夠時間準備閱兵，同時也還沒準備好進行「核試驗」。

▲▼北韓3月24日試射新型「火星-17」洲際彈道導彈（ICBM），金正恩穿著俐落的黑色皮衣到場監督。（圖／朝中社）

調查組織「北緯38度」（38 North）先前據衛星照片指出，北韓正在修葺被炸毀的豐溪里核試驗場。韓美情報單位皆預估，北韓可能在5月南韓新屆政府上任時進行核武器試驗。而南韓軍方則認為，太陽節未舉行的閱兵式可能會延後至4月25日北韓人民革命軍的創建紀念日再舉行。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》