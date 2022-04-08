　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大方秀胸肌讓少女戳！法律系男大生「為求公平」　竟掀衣揉她胸

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲周姓男子大方秀胸肌讓少女摸胸，事後卻「要求公平」直接伸手進少女的內衣揉胸，讓少女當場嚇傻。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者林冠吟／台北報導

台北一名有健身習慣的周姓男子，2013年時和網友的妹妹一起相約見面吃飯，周男先是對妹妹大方表示自己有在健身，「要不要摸摸看他的胸肌？」，妹妹見狀也開玩笑地以手指試探性的戳了戳周男的胸肌，未料周男竟對妹妹表示，「為求公平，他也要摸回去」，並直接將手伸進妹妹的衣服內，觸摸她的胸部的逞。台北地院審理後，依強制猥褻罪，判處周男有期徒刑6月，得易科罰金。

判決書指出，當時28歲，就讀法律系的周姓男子先是在臉書社團認識一名網友，才因此再與網友當時年僅17歲的妹妹結識。2013年10月，周男和妹妹第一次單獨相約見面吃飯，餐後2人步行在中正區的地下街前時，周男突對妹妹表示，自己有「健身習慣」，「練胸肌」有成，詢問妹妹「要不要摸摸看？」。

妹妹見狀也試探性地以手指戳戳看，未料周男竟直接表示，「為求公平，你摸我，那我也要摸你」，趁著妹妹還來不及反應，直接把手伸進妹妹的衣領內揉捏胸部，讓妹妹當場傻在原地。

事後，妹妹回家向姊姊哭訴，並把事發經過完整寫下發文，以此抒發心情，更希望能藉此得到周男的道歉，不過由於妹妹事後仍無法走出陰影，因此再對周男提出告訴。

庭審時，周男向法官否認相關犯行，辯稱他當時只是在和妹妹打鬧，且妹妹也沒有任何反抗，強調他無強制猥褻的意思，並不構成強制猥褻。

台北地院勘驗妹妹當時的發文指出，妹妹發文表示，「有件事情忍了好久，一直不知道該不該說，現在才講或許為時已晚，不過我覺得是講出來舒服點」、「...他說妳姊之前有摸我胸肌之類的，有點忘記了，我就開開玩笑的戳戳回去，他說你這樣我是不是該摸回去啊？結果他真的勾住我肩膀摸了我胸部，當時我嚇傻了，腦子裡完全不知道要說什麼，我好孬，不敢在街上大喊他是變態」、「...竟然又再勾住我房膀一次，這次伸進衣服裡，再伸進胸罩裡抓我的胸部，當下真的嚇死了啊…害我陰影了好幾天，不過現在能樂觀勇敢的講出來了XD」。

法官認為，儘管周男的辯護人強調周男的行為僅是「玩笑」，但周男和妹妹第一次單獨見面，地點還在捷運出口的騎樓，周男竟對初次單獨見面的友人，在公眾場所，以手伸進妹妹的內衣抓摸胸部，根本超出合理玩笑的範圍，且稍有智識的女性，都不會願意在大庭廣眾下，遭男性抓摸胸部，因此不採信辯護人的辯詞。

法官指出，審酌周男與妹妹僅為友人關係，卻未能尊重女性，以開玩笑為藉口，違反妹妹意願，在騎樓強摸妹妹胸部數秒，造成妹妹心靈創傷，長期無法釋懷，且周男犯後否認犯罪，卻不否認有觸摸妹妹胸部的事實，事後也當庭對妹妹鞠躬道歉，衡量周男現擔任法務工作與其經濟能力後，依強制猥褻罪，判處周男有期徒刑6月，得易科罰金。

►好好聞啊！韓國熱門擴香非買不可

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／蔣萬安開第一槍！　中正紀念堂轉型為「台灣建設紀念館」
快訊／《紓困條例》將延長！　蘇貞昌：疫情不會這麼快結束
快訊／EXO張藝興斷開10年情　親手信宣布解約：該與SM分開
「可愛小隻馬」散落100件蕾絲內衣褲　房東驚見套房毀了
快訊／桃園再+25本土！　打第2劑送樂天桃猿門票
載6韓人船隻台灣海峽失蹤　韓直升機搜救墜機2死
張淑晶堵糞管還罵房客破壞房屋　再判5年半定讞
陳時中首認「清零已不可能」　蔡英文下午將視察指揮中心
金芭黎又中了！3酒店62確診　老司機「極樂足跡」曝
139校大停課！各地停課標準一次看　北市4區淪陷「全市停課」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

樹林「免費停車位」底加！他爽停一週後　愛車「被Fxxk」慘況曝

大甲媽將起駕！8+9不要亂來　台中警掃黑幫逮35人查獲2手槍

「華爾街女神」無照收費教投資　海削2000萬判囚再沒收1877萬

婦開車出停車場「猛加速」...管理員秒彈開　撞2機車畫面曝

泥火山噴發震撼近照曝！泥漿翻滾濺1層樓高　黃色樓房瞬間染色

色老闆起生理反應頂女員工　認了「下半身超越理智」 結果出爐

張淑晶堵糞管還罵房客破壞房屋　再遭判刑5年半定讞

廟會神轎超車追撞釀口角　原因是拖太晚...8+9「又累又餓」

三峽「土尾王」曝光！農田倒廢土1100次爽賺2千萬　國有地也遭殃

2歲女童遭「混種狗」咬傷　農委會狗臉辨識系統：比特犬幹的

(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

「信義權志龍」派翠克模仿GD「滿頭彩帶泡沫」　網友笑到併軌...「怎麼有點生氣」

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

買房貸款30年變「屋奴」？　專家：活著沒買還是得租！

統神教力量人「細菌英文發音」　晨晨唸錯：北七逆阿...被罰站

樹林「免費停車位」底加！他爽停一週後　愛車「被Fxxk」慘況曝

大甲媽將起駕！8+9不要亂來　台中警掃黑幫逮35人查獲2手槍

「華爾街女神」無照收費教投資　海削2000萬判囚再沒收1877萬

婦開車出停車場「猛加速」...管理員秒彈開　撞2機車畫面曝

泥火山噴發震撼近照曝！泥漿翻滾濺1層樓高　黃色樓房瞬間染色

色老闆起生理反應頂女員工　認了「下半身超越理智」 結果出爐

張淑晶堵糞管還罵房客破壞房屋　再遭判刑5年半定讞

廟會神轎超車追撞釀口角　原因是拖太晚...8+9「又累又餓」

三峽「土尾王」曝光！農田倒廢土1100次爽賺2千萬　國有地也遭殃

2歲女童遭「混種狗」咬傷　農委會狗臉辨識系統：比特犬幹的

樹林中驚見「活屍鹿」！頭部中箭還能趴趴走...詭異景象曝

詹皇明主場感謝球迷日復出　遭批出戰雷霆追得分王計畫太明顯

目擊2貓陽台吵架！「大隻管家」勸架管不動秒告狀　見媽出面才安心

迪麗熱巴鑲鑽絲絨禮服超誘人！　轉身「極品骨感線條」絕了

人妻菜剛煮好婆婆1動作全倒掉　夫冷回「妳們的事自行解決」

樹林「免費停車位」底加！他爽停一週後　愛車「被Fxxk」慘況曝

股神好會賺！巴菲特買進老牌公司HP　一天進帳台幣逾180億

潮境方舟1號4／17啟航！船底設「玻璃觀景窗」看魚群鑽動超新奇

疫情持續加溫　台南市府協調14醫療院所「無症狀者在家休養」

新冠口服藥Paxlovid拚「重症清零」　醫：這五點要注意

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

社會熱門新聞

嘉義轎車飛落鐵道撞火車　駕駛被壓3小時不治

驚悚影片曝！嘉義轎車撞進鐵軌拖行400m　駕駛當場死亡

護理師幫插尿管驚見尻槍　不起訴原因曝

恐怖畫面曝！萬丹泥火山噴發　泥漿直噴民宅牆壁

這次沒有手銬腳鐐！戴寧奔喪淚喊：爸爸我會堅強

同行不喜歡邱主任！　直播天王護妻譙挨告

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

3年賣3596份全是假鵝肝　高檔餐廳主廚慘了

南投9歲童墜7樓亡　母聽巨響查看崩潰

即／國五雪山隧道小客車起火燃燒！　雙向封閉

竹科男崩潰！人妻同事逼「上班前先交作業」帶回家榨乾

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

恐怖電鍋燙！婦頭皮三度灼傷　作夢都喊燙

「未來男友」深夜擅闖寺院拍靈異片全遭判刑

更多熱門

相關新聞

坐上麻吉女友後座　他精蟲衝腦下場超慘

坐上麻吉女友後座　他精蟲衝腦下場超慘

桃園市葉姓男子2020年10月間與其他4名男女到酒店喝酒，聚會結束後，葉向友人之女友徵詢搭便車，葉坐上女子機車後座，途中葉竟強行撫摸女子胸部多達6次，女子驚恐不已，女子停在路旁空地，葉則將女子推倒壓制在地上，欲脫去其褲子與衣物強制猥褻，女子激烈反抗高聲呼救後葉才罷手；桃園地院審理時，葉坦承犯行，辯稱喝醉了等語。法官審酌，葉已與受害女子達成調解，法官依強制猥褻罪判處7月有期徒刑，緩刑2年，緩刑期間則付保護管束，可上訴。

《美好少女的垂直社會》揭友誼秘密

《美好少女的垂直社會》揭友誼秘密

大學生假冒10多歲援交少女「騙到1億」

大學生假冒10多歲援交少女「騙到1億」

帶女公關出卻想硬上　色男強吻胸部、摸下體下場慘了

帶女公關出卻想硬上　色男強吻胸部、摸下體下場慘了

男大生剪髮「被弄成M形禿」崩潰　設計師冷回

男大生剪髮「被弄成M形禿」崩潰　設計師冷回

關鍵字：

胸肌男大生少女強制猥褻性騷

讀者迴響

熱門新聞

嘉義轎車飛落鐵道撞火車　駕駛被壓3小時不治

驚悚影片曝！嘉義轎車撞進鐵軌拖行400m　駕駛當場死亡

好市多驚現巨嬰！暖男帶她購物網鼻酸

妻子產後狂喊一句話　夫崩潰：婚姻不要了

不是路易莎！「最推的平價咖啡」網狂點名它

快訊／艾薇兒被求婚了！巴黎鐵塔下曬「巨大愛心鑽戒」

涼麵老闆娘遭偷錄！偷拍男雙重身份曝光　詭異巧合關店

139校大停課！各地停課標準一次看　北市4區淪陷「全市停課」

護理師幫插尿管驚見尻槍　不起訴原因曝

豆腐頭藏針孔！她慘被前男友監視崩潰

恐怖畫面曝！萬丹泥火山噴發　泥漿直噴民宅牆壁

「運動」沒鎖門！女友阿嬤撞見嗨笑：愛叫啦

南韓影后拍戲出意外「頭部撕裂傷」！

雷／江宏傑《全明星》生倦意！接班人選出爐

驚悚畫面曝光！貨機迫降「斷成2截」

更多

最夯影音

更多
(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑
廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面