大方秀胸肌讓少女戳！法律系男大生「為求公平」　竟掀衣揉她胸

▲周姓男子大方秀胸肌讓少女摸胸，事後卻「要求公平」直接伸手進少女的內衣揉胸，讓少女當場嚇傻。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）



記者林冠吟／台北報導

台北一名有健身習慣的周姓男子，2013年時和網友的妹妹一起相約見面吃飯，周男先是對妹妹大方表示自己有在健身，「要不要摸摸看他的胸肌？」，妹妹見狀也開玩笑地以手指試探性的戳了戳周男的胸肌，未料周男竟對妹妹表示，「為求公平，他也要摸回去」，並直接將手伸進妹妹的衣服內，觸摸她的胸部的逞。台北地院審理後，依強制猥褻罪，判處周男有期徒刑6月，得易科罰金。

判決書指出，當時28歲，就讀法律系的周姓男子先是在臉書社團認識一名網友，才因此再與網友當時年僅17歲的妹妹結識。2013年10月，周男和妹妹第一次單獨相約見面吃飯，餐後2人步行在中正區的地下街前時，周男突對妹妹表示，自己有「健身習慣」，「練胸肌」有成，詢問妹妹「要不要摸摸看？」。

妹妹見狀也試探性地以手指戳戳看，未料周男竟直接表示，「為求公平，你摸我，那我也要摸你」，趁著妹妹還來不及反應，直接把手伸進妹妹的衣領內揉捏胸部，讓妹妹當場傻在原地。

事後，妹妹回家向姊姊哭訴，並把事發經過完整寫下發文，以此抒發心情，更希望能藉此得到周男的道歉，不過由於妹妹事後仍無法走出陰影，因此再對周男提出告訴。

庭審時，周男向法官否認相關犯行，辯稱他當時只是在和妹妹打鬧，且妹妹也沒有任何反抗，強調他無強制猥褻的意思，並不構成強制猥褻。

台北地院勘驗妹妹當時的發文指出，妹妹發文表示，「有件事情忍了好久，一直不知道該不該說，現在才講或許為時已晚，不過我覺得是講出來舒服點」、「...他說妳姊之前有摸我胸肌之類的，有點忘記了，我就開開玩笑的戳戳回去，他說你這樣我是不是該摸回去啊？結果他真的勾住我肩膀摸了我胸部，當時我嚇傻了，腦子裡完全不知道要說什麼，我好孬，不敢在街上大喊他是變態」、「...竟然又再勾住我房膀一次，這次伸進衣服裡，再伸進胸罩裡抓我的胸部，當下真的嚇死了啊…害我陰影了好幾天，不過現在能樂觀勇敢的講出來了XD」。

法官認為，儘管周男的辯護人強調周男的行為僅是「玩笑」，但周男和妹妹第一次單獨見面，地點還在捷運出口的騎樓，周男竟對初次單獨見面的友人，在公眾場所，以手伸進妹妹的內衣抓摸胸部，根本超出合理玩笑的範圍，且稍有智識的女性，都不會願意在大庭廣眾下，遭男性抓摸胸部，因此不採信辯護人的辯詞。

法官指出，審酌周男與妹妹僅為友人關係，卻未能尊重女性，以開玩笑為藉口，違反妹妹意願，在騎樓強摸妹妹胸部數秒，造成妹妹心靈創傷，長期無法釋懷，且周男犯後否認犯罪，卻不否認有觸摸妹妹胸部的事實，事後也當庭對妹妹鞠躬道歉，衡量周男現擔任法務工作與其經濟能力後，依強制猥褻罪，判處周男有期徒刑6月，得易科罰金。