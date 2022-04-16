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專家指「9月會有99萬本土病例、7千人死亡」　指揮中心曝推估結果

記者李宜秦／台北報導

本土疫情越來越嚴重，有專家認為，9月會累積99萬本土案例，可能有1200到7000人死亡，對此，指揮中心指揮官陳時中表示，此推估與指揮中心的推估並不一致，準確與否還需持續觀察。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心今日召開記者會。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心昨日公布新增1209例本土個案，創歷史新高，但陳時中之前原本估計確診數月底破千，不少人擔憂照如此進度月底恐破萬。陳時中昨日坦言，疫情變化莫測，他與發言人莊人祥都認為「月底破萬確實有可能」，但目前最重要的，還是減災方面有無確實。

而今日本土再增1199例，指揮中心召開記者會，被問及專家推估「9月會累積99萬本土案例，可能有1200到7000人死亡」一事，陳時中表示，專家的推估與指揮中心的預測並不一致，且大家都有各自的模型算法，因此是否準確，還需持續觀察。

▲▼指揮中心公布4/16確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布4/16確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

國內本土疫情升溫，不少專家預估這波疫情走向。中研院生醫所兼任研究員何美鄉先前也在節目提到，台灣本土疫情的狀況，未來應該會介於新加坡跟日本之間，因為人口密度沒那麼高，預估會有10%，也就是一百萬人確診，「但大家不用緊張，大概一半以上都是沒有症狀。」她強調，不要去看確診人數，而要看重症的比例，台灣醫療量能充足，可以讓疫情走得快一點。

陳時中昨日也在疫情記者會上被問到上述問題，他坦言「不是完全不可能」，但盡量把規模控制住，現在重點不在疫情規模，而在減災程度，包括藥物、疫苗的準備程度，還有輕重症分流的情況，把減災做好。

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