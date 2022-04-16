快訊／首見「未滿5歲幼童重症」！中重症再暴增10例

▲醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布新增1199例本土病例，連兩天破千。而今天也新通報一口氣增加10例中重症個案，當中1人重症，是未滿5歲幼童，沒有接種疫苗，出現急性腦炎併多重器官異常，在加護病房使用呼吸器；中症個案最年輕也出現10多歲中學生個案。

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▲指揮中心4/16公布新增10例本土中重度以上個案說明。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增10例中重度以上個案，有1例重症，是未滿5歲幼童，4/14早上採檢、傍晚比較嚴重症狀、晚上確診，住進加護病房，出現急性腦炎併多重器官異常，使用呼吸器，藥物則用上類固醇、免疫調節劑、無慢性病史。

另中症年齡分布則是10多歲90多歲，當中最年輕為10多歲中學生，無慢性病史，因為肺炎住院，目前情況穩定，曾經接種2劑疫苗；其他較年輕還有20多歲與30多歲個案，臨床表現大多有肺炎、或者X光無明顯肺炎但血氧較低，全都已經使用瑞德西韋治療。

指揮中心指揮官陳時中表示，今年總計6543例個案，當中輕症、無症狀比率為99.50%，至於中症率0.46％、重症率0.04%。其中重症/死亡維持2人，分別為未接種疫苗和AZ2劑。

▲指揮中心4/16公布本土病例分析。（圖／指揮中心提供）