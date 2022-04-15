桃園樂齡徵才媒合率逾八成　「銀髮延就院」提供客製化就業服務

▲樂齡徵才活動求職者詢問。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府就業職訓服務處15日於中壢區公所，舉辦「開鹿先鋒、職達成功」樂齡大型徵才活動，有102人參加，初步媒合83人，媒合率達81.4%。勞動局主任秘書陳先琪表示，高齡化年代，市府設置「銀髮延就院」，由專人提供中高齡及高齡求職者客製化就業服務，去(2021)年中高齡者19,089人，媒合就業達16,316人，媒合就業率達85.5%。



陳先琪說，為協助中高齡朋友就業，市府就服處辦理樂齡現場徵才活動，今日現場邀請36家廠商，釋出逾3,000個工作機會，廠商產業類型包含電子業、製造業、零組件、百貨零售業及服務業等多元職缺，薪資最高達10萬元以上，滿足民眾尋職需求。

▲徵才活動履歷健診。（圖／勞動局提供）

而為打造中高齡市民朋友專屬就業服務空間，就業職訓服務處去年在中壢及桃園兩就業中心，設置中高齡者及高齡者就業服務專區-「銀髮延就院」，由專人提供中高齡及高齡求職者客製化就業服務，去年媒合就業率達85.5%。此外今年也將在桃園區中路一號社會住宅設置桃園市第1處「銀髮人才服務據點」，提供本市退休或55歲以上銀髮族求職求才服務，友善銀髮就業機會，並推廣青銀世代交流及合作。



桃園市持續推動「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，針對年滿50歲，符合退休資格或已離開勞動力市場之中高齡及高齡者，經桃園就業中心、就業服務臺推介就業滿90日，即補助每人1萬元就業獎勵金，鼓勵退休勞工重返就業市場。