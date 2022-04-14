台東警前進離島校園巡迴宣導　守護蘭嶼兒少人身安全

▲台東縣警察局婦幼警察隊，前進離島校園巡迴宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局婦幼警察隊於13、14日派員前進離島蘭嶼椰油國小及蘭嶼國高中等進行校園巡迴宣導，針對防治家庭暴力、性侵害、性騷擾、兒少保護及兒少性剝削防制等相關法令實施宣導，藉由微電影播放進行互動討論，透過有獎徵答趣味活動，以生動活潑的講解，讓學童了解婦幼保護法律知識及提升自我保護知能。

進行校園宣導中，除希望兒少具備自我保護的正確觀念外，也能學會互相尊重彼此的身體自主權，不輕易觸摸他人的身體，也提醒學童遇到危害發生時，能向愛心商店或是大人求助，切勿單獨1人至偏僻空地或校園角落遊玩，需結伴同行避免意外發生；另也加強兒少性剝削防制觀念，宣導網路交友自我保護應注意事項，絕不進行裸露視訊及傳送裸照交換遊戲點數等行為，以避免自己陷入危險之中或成為遭性剝削的對象。

▲台東縣警察局婦幼警察隊，前進離島校園巡迴宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

婦幼安全宣導近年已成為重要課題，兒少被害案件也層出不窮，為防制類似案件發生，特別規劃前進離島校園巡迴宣導，將相關法令及服務資源輸送至偏鄉離島，讓兒少建立正確之婦幼法令觀念及自我保護的方法。