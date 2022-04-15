整修靶場防漏傳放水疑雲　調查局搜索約談花蓮站副主任

▲法務部調查局局本部外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

調查局基隆市調查站前年整修靶場屋頂防水工程，傳出疑似為了趕在年底核銷預算而驗收不實，時任基隆站秘書張進明被控涉嫌偽造文書，昨遭自家人調查局北部地區機動工作站約談，移送基隆地檢署訊後請回，調查局認為尚無圖利廠商等貪瀆事證，暫時讓已調任花蓮縣調查站副主任的張留任現職，等檢方偵結後，視結果再議處。

基隆市調查站位於信義區崇法街、位於山區，辦公區內有一座基隆地區少有的室內靶場，外單位常來借用進行射擊訓練，使用頻繁，但屋頂年久失修易漏水，前年（2020年）透過公開招標，以約90萬元費用發包翻修。

時任基隆站秘書張進明主管這項業務，前年底驗收防漏工程，並於去年（2021年）5月調任花蓮縣調查站副主任，但靶場後來又出現漏水問題，張男因而被檢舉涉嫌放水護航廠商，甚至廠商疑似偷工減料。

調查局局長王俊力去年11月上任，嚴格要求軍紀，部屬若出包，都依規定處理不寬貸，本案因有貪瀆傳聞，調查局不假手外人，由北機站直接報請基隆地檢署指揮偵辦，昨天約談張男，承辦檢察官也直接到基隆站，調閱張男經手靶場屋頂防漏工相關資料。

張男昨晚被移送基檢複訊，檢察官訊後將張男無保請回，時任基隆站督察的謝姓調查官作證後離開。外傳本案疑有「高層」介入，調查局今表示偵查不公開，但張男並未被羈押或交保，顯示案情不如外傳複雜，且全案工程款僅約90萬元，又尚無貪瀆事證，所以暫不將張男調職，待檢方偵結再議處。